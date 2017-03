Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

6,063 EUR +1,92% (20.03.2017, 10:13)



Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

6,077 EUR +1,81% (20.03.2017, 10:10)



ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEUZF



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (20.03.2017/ac/a/nw)







Köln (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Altair Investment Management Limited reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der DEUTZ AG moderat:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Altair Investment Management Limited ziehen sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Motorenbauers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) etwas zurück.Die Finanzprofis des Hedgefonds Altair Investment Management Limited mit Sitz in Bulverde, Texas, USA, haben am 16.03.2017 ihre Shortposition in den DEUTZ-Aktien von 1,20% auf 1,18% abgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der DEUTZ AG:0,50% Oxford Asset Management (25.06.2013)0,45% Cheyne Capital Management (UK) LLP (25.01.2017)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 2,13% der DEUTZ-Aktien.