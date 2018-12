Tradegate-Aktienkurs DEMIRE-Aktie:

4,28 EUR +0,23% (20.12.2018, 22:26)



ISIN DEMIRE-Aktie:

DE000A0XFSF0



WKN DEMIRE-Aktie:

A0XFSF



Ticker-Symbol DEMIRE-Aktie:

DMRE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol DEMIRE-Aktie:

MREOF



Kurzprofil DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG:



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0, WKN: A0XFSF, Ticker-Symbol: DMRE, NASDAQ OTC-Symbol: MREOF) entwickelt sich zum führenden Bestandshalter im Markt für Secondaries in Deutschland. Der Fokus liegt auf deutschen Sekundärstandorten mit Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und in aufstrebenden Randlagen von Ballungszentren. Der Name ist Programm: Die Mehrheit der Mieter gehört zum deutschen Mittelstand. Der börsennotierte Immobilienkonzern, der über ein Portfolio mit einem Marktwert von rund EUR 1 Milliarde verfügt, verfolgt eine Buy and Hold-Strategie in Verbindung mit einem aktivem Portfolio-Management. Ankaufschwerpunkte der DEMIRE sind Value-Added-Direktinvestments, insbesondere bei Special Situations, Stressed und Distressed Assets sowie Non-Core-Verkäufen, und indirekte Investments in Form von Anteilen an Immobilienfonds über die Tochtergesellschaft Fair Value. Die Konzentration auf direkte und indirekte Investments bietet eine ausgewogene Risk-/Return-Relation und attraktive Perspektiven.



Mit der Diversifikation des Portfolios auf die 3 Assetklassen Büro (ca. 66% der Gesamtmietfläche), Einzelhandel (24%) und Logistik (7%) sowie Sonstiges (3%) ergibt sich eine ausgewogene Risikostruktur. Die Vermietungsfläche beträgt insgesamt mehr als 1,1 Millionen m². Regionale Schwerpunkte bilden deutsche Wachstumsregionen wie Hamburg, Düsseldorf/Köln, Leipzig/Dresden und Frankfurt sowie Regionen in Süddeutschland. Die stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen bilden mit einer jährlichen Nettokaltmiete von mehr als EUR 77 Millionen die maßgebliche Ertragsgröße des Immobilienkonzerns. Das interne Asset-, Property- und Facility-Management ermöglicht die optimale Bewirtschaftung des Bestands sowie signifikante Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen.



Dank der schlanken Aufstellung kann der Immobilienkonzern schnell und flexibel agieren. Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG sind im Regulierten Markt (General Standard-Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Marktkapitalisierung lag Ende 2015 bei rund EUR 218 Millionen. (20.12.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEMIRE-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0, WKN: A0XFSF, Ticker-Symbol: DMRE, NASDAQ OTC-Symbol: MREOF).Das Unternehmen habe am Donnerstag die Erweiterung des Vorstands mit der Bestellung von Ingo Hartlief, FRICS, als neuen Vorstandsvorsitzenden bekannt gegeben. Mit sofortiger Wirkung erhalte Herr Hartlief ein Mandat bis Ende 2021. Er verfüge über langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche, vor allem in den Bereichen Investment und Asset Management, Transactions und Portfolio Management. Die Analysten von SRC Research würden glauben, dass Herr Hartlief deshalb einen exzellenten Kandidaten darstelle und mit seiner Erfahrung und seinem breiten Netzwerk den geplanten Ausbau des Portfolios auf rund 2 Mrd. Euro in den kommenden Jahren maßgeblich vorantreiben könne. Seine früheren Positionen würden Vice CEO und COO der CORPUS SIREO Real Estate, CEO der Swiss Life KVG und Geschäftsführer der Union Investment Real Estate beinhalten. Herr Kind, der bisherige Alleinvorstand, bleibe dem Unternehmen weiterhin als CFO erhalten.Die Analysten von SRC Research würden die Bestellung von Herrn Hartlief und die Tatsache, dass das Unternehmen künftig von zwei sehr erfahrenen Führungskräften geleitet werde, begrüßen. Die Erweiterung des Managements und die Entlastung der Doppelfunkton von Herrn Kind als CEO/CFO sollte es durch die Arbeitsteilung ermöglichen, den strategischen Plan DEMIRE 2.0 intensiver voranzutreiben.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die DEMIRE-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 5,40 Euro, welches sie mit ihrem letzten Update vom 15. November nach dem guten 9M-Ergebnis erhöht haben. (Analyse vom 20.12.2018)Börsenplätze DEMIRE-Aktie:Xetra-Aktienkurs DEMIRE-Aktie:4,30 EUR +0,70% (20.12.2018, 17:36)