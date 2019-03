Xetra-Aktienkurs DEMIRE-Aktie:

Kurzprofil DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG:



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0, WKN: A0XFSF, Ticker-Symbol: DMRE, NASDAQ OTC-Symbol: MREOF) hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen Sekundärstandorten - First in Secondary Locations - und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional ansässige Mieter attraktiv ist. DEMIRE ist in den Jahren 2013 bis 2016 sowohl über den Erwerb von Einzelobjekten als auch durch Übernahme von Gesellschaftsanteilen rasch gewachsen und verfügte am Ende des Geschäftsjahres 2017 über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund 1 Millionen m² und einem Marktwert von über EUR 1 Milliarde.



Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Einzelhandel und Logistik ergibt sich eine Rendite-/Risikostruktur, die aus Sicht von DEMIRE für das Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind.



Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert. (22.03.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEMIRE-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, stufen die Aktie der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0, WKN: A0XFSF, Ticker-Symbol: DMRE, NASDAQ OTC-Symbol: MREOF) in einer aktuellen Aktienanalyse von "buy" auf "accumulate" zurück.Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG halte Gewerbeimmobilien in deutschen Sekundärstädten und verfüge derzeit über ein Portfolio von über 1,1 Mrd. Euro. Die Aktie notiere im Prime Standard der Deutschen Börse.Das Unternehmen habe am Mittwoch den Geschäftsbericht für 2018 veröffentlicht. Die Zahlen hätten ein deutliches Wachstum aufgezeigt. Die Mieteinnahmen seien bei fast 74 Mio. Euro unverändert zum Vorjahr und am oberen Ende der Guidance des Unternehmens gewesen. Das verringerte Wachstum aufgrund der Verkäufe von nicht-strategischen Objekten habe somit durch ein 2,9% Like-for-Like Mietwachstum im Portfolio kompensiert werden können. Das Bewertungsergebnis habe bei über 93 Mio. Euro gelegen. Dies habe zu einem EBIT von mehr als 127 Mio. Euro geführt, ein Plus von 50% gegenüber dem Vorjahreswert von rund 85 Mio. Euro.Das Finanzergebnis habe sich aufgrund der Refinanzierungsaktivitäten in 2017 deutlich verbessert und von -57 Mio. Euro auf -38 Mio. Euro deutlich reduziert werden können. Der Vorsteuergewinn habe sich somit von nahezu 28 Mio. Euro im Vorjahr auf rund 89 Mio. Euro mehr als verdreifacht. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe mit rund 62 Mio. Euro das 4,5-Fache des Vorjahresergebnisses von fast 14 Mio. Euro betragen. Das cash-getriebenen FFO-Ergebnis sei ebenfalls enorm gestiegen und habe sich von knapp 12 Mio. Euro auf über 23 Mio. Euro verdoppelt.Der Wert des Portfolios habe zum Jahresende bei 1,13 Mrd. Euro (2017: 1,03 Mrd. Euro) gelegen, mit Bruttomieteinnahmen von mehr als 73 Mio. Euro und einem WALT von 4,5 Jahren. Hierin seien die vier neu erworbenen Objekte mit einem Investitionsvolumen von 167 Mio. Euro noch nicht enthalten. Die EPRA Leerstandsrate des Portfolios habe im Jahresverlauf von 9,4% auf 7,5% reduziert werden können. Die Finanzverbindlichkeiten seien von 695 Mio. Euro auf 637 Mio. Euro ebenfalls reduziert worden. Zusammen mit dem Anstieg des Portfoliowertes und der Kapitalerhöhungen habe dies zu einem sehr deutlichen Rückgang des Nettoverschuldungsgrads von 60% auf rund 39% geführt. Der verwässerte EPRA-NAV je Aktie habe bei 5,50 Euro gelegen, ein Plus von über 11%.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, reduzieren deshalb ihre Kaufempfehlung für die DEMIRE-Aktie von "buy" auf "accumulate". (Analyse vom 22.03.2019)