Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (25.02.2020/ac/a/nw)



Das Unternehmen habe heute erste Eckdaten zum zurückliegenden Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Die Zahlen seien sehr erfreulich gewesen und hätten über der Analystenerwartung gelegen. Nach vorläufigen Zahlen habe der Umsatz des Unternehmens bei 11,2 Mio. Euro und somit deutlich über dem Vorjahreswert von 9,1 Mio. Euro gelegen. Der Nettogewinn habe von 1,7 Mio. Euro in 2018 auf nunmehr 2,1 Mio. Euro um 22% gesteigert werden können. Der FFO habe sogar um 26% erhöht werden können und sei von 3,6 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro gestiegen. Die Analystenschätzung habe bei lediglich 1,9 Mio. Euro bzw. 4,3 Mio. Euro gelegen. Auch auf einer Ergebnisbetrachtung auf Basis je Aktie habe trotz einer Kapitalerhöhung im vergangenen Geschäftsjahr eine Steigerung von 46 Cent auf 51 Cent im Nettoergebnis und ein Anstieg von 1,01 Euro auf 1,14 Euro im FFO erzielt werden können. Für das Geschäftsjahr 2019 solle eine Dividende von 45 Cent je Aktie der Hauptversammlung vorgeschlagen. Dies entspreche einer Ausschüttungsquote von 40% des FFO und stimme mit der Analystenschätzung exakt überein.Für das laufende Geschäftsjahr 2020 erwarte das Unternehmen eine erneute deutliche Steigerung der Kennzahlen. Hinsichtlich des FFO gehe DEFAMA von einem Anstieg auf 5,7 Mio. Euro bzw. 1,30 Euro je Aktie aus und plane einen Nettogewinn (ohne möglichen Verkauf in Radeberg) von rund 2,5 Mio. Euro. Ebenfalls solle entsprechend die Dividende erneut angehoben werden. Die ausgegebene Guidance für 2020 liege über der bisherigen Schätzung der Analysten, aufgrund des am 12. Februar gemeldeten möglichen Zukaufs mit einem Volumen von rund 14 Mio. Euro bereits sehr früh im Jahresverlauf sähen sie diese Ziele jedoch als sehr realistisch an.Die Analysten würden das Geschäftsjahr 2019 als sehr erfolgreich bewerten. Die ausgegebene Guidance des Unternehmens für 2020 übertreffe ebenfalls ihre bisherige Erwartung und die Analysten hätten diese sowie ihre Schätzung für 2021 entsprechend angepasst.