Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (30.10.2018/ac/a/nw)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) und erhöhen das Kursziel von 14,50 auf 15,20 Euro.In der vergangenen Woche, am 25. Oktober, habe das Unternehmen die Zahlen für die ersten neun Monate veröffentlicht. Der Umsatz der Gesellschaft habe mit über 6,4 Mio. Euro deutlich um rund 58% über dem Vorjahreswert von über 4 Mio. Euro gelegen. Das operative EBITDA Ergebnis sei ebenfalls erneut signifikant von rund 2,7 Mio. Euro auf fast 4 Mio. Euro gestiegen, ein Plus von nahezu 50%. Das Vorsteuerergebnis habe bei fast 1,7 Mio. Euro (9M 2017: 1,24 Mio. Euro) gelegen, während der Nettogewinn um rund 35% von 0,97 Mio. Euro auf 1,31 Mio. Euro gewachsen sei. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 37 Cent. Die cash getriebenen Funds From Operations hätten bei 2,66 Mio. Euro und somit 47% über dem Wert der Vergleichsperiode aus dem Vorjahr gelegen. Dem Unternehmen sei es somit gelungen, bereits nach nur neun Monaten den Gesamtjahres-FFO des Vorjahrs von 2,58 Mio. Euro zu übertreffen.Am 4. Oktober, nur wenige Tage nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung, über welche die Analysten von SRC Research mit ihrem letzten Update vom 26. September berichtet hätten, habe das Unternehmen bereits einen Teil der frisch erworbenen 4,2 Mio. Euro in neue Objekte investieren können und habe den Zukauf von drei weiteren Objekten vermeldet. Die Fachmarktzentren lägen in Schmallenberg in Nordrhein-Westfahlen, im Brandenburgischen Eberswalde und in Sonnefeld in Bayern. Zusammen belaufe sich das Volumen der drei Objekte auf über 10 Mio. Euro. Mit einer Jahresnettomiete nach Vollvermietung von insgesamt rund 1,1 Mio. Euro könne DEFAMA erneut eine sehr lukrative Rendite zwischen 10% und 11% erzielen. Alle Objekte würden starke Hauptmieter wie z.B. LIDL, Takko, NORMA und KiK aufweisen. Mit einem Abschluss der Transaktionen werde im ersten Quartal 2019 gerechnet.Das Portfolio umfasse nunmehr 30 Standorte mit über 120 Tsd. qm und sei zu 96% vermietet. Die annualisierte Jahresnettomiete liege bei 9,3 Mio. Euro und der annualisierte FFO liege bei 4,4 Mio. Euro. Somit sei ein erneutes deutliches Wachstum in 2019 bereits jetzt vorprogrammiert. Auch für das Schlussquartal 2018 stehe durch die Erstkonsolidierung der Objekte in Staßfurt und Templin ab Oktober ein weiteres Wachstum an. DEFAMA verfüge außerdem noch über weiteres freies Kapital, wodurch das Portfolio nochmals signifikant erweitert werden und des Ergebnis und der FFO weiter wachsen könne. Das Management habe die Gesamtjahresprognose eines FFO von 3,4 Mio. Euro und eines Nettogewinns von 1,75 Mio. Euro erneut bestätigt. Aufgrund des früh gesicherten Wachstums für 2019 würden die Analysten ihr Kursziel von 14,50 auf 15,20 Euro erhöhen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DEFAMA-Aktie: