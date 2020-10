Börse Frankfurt-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

18,30 EUR -1,61% (30.10.2020, 09:16)



ISIN DEFAMA-Aktie:

DE000A13SUL5



WKN DEFAMA-Aktie:

A13SUL



Ticker-Symbol DEFAMA-Aktie:

DEF



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (30.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von Metzler Capital Markets:Stephan Bonhage, Aktienexperte von Metzler Capital Market, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).Die Experten würden keine bedeutenden Auswirkungen auf die Mietcashflows von DEFAMA in Q4 durch die neuen Lockdownmaßnahmen erwarten, welche nächste Woche umgesetzt würden. Erstens bestehe das Mieterexposure hauptsächlich aus Mietern mit nichtzyklischen Geschäftsmodellen (ca. 75% Mietanteil) wie Lebensmitteleinzelhändlern. Zweitens würden nur wenige Mieter von Ladenschließungen betroffen sein. Nach Angaben des Unternehmens würden diese nur rd. 2% der Mietcashflows ausmachen. Deshalb würden die Experten schätzen, dass die Mieteinnahmequote in den nächsten Monaten bei über 90% bleiben sollte, was die hohe Resilienz der Mietcashflows während der Pandemie unterstreiche.DEFAMA habe am Mittwoch seine Q3-Zahlen veröffentlicht. Der Umsatz von 3,7 Mio. EUR in Q3 lag leicht über (M ́e: 3,5 Mio. EUR) und der FFO von 1,4 Mio. EUR (M ́e: 1,4 Mio. EUR) entsprach unseren Schätzungen, so die Aktienexperten von Metzler Capital Market. Das Silberberg Center werde im November wiedereröffnet und die drei kürzlich erworbenen Immobilien in Süddeutschland würden ab Q4 zu den Mieteinnahmen beitragen. Dies dürfte im Schlussquartal zu einem weiteren deutlichen Umsatzanstieg führen. Die Experten würden infolgedessen ihre Umsatzprognose für das GJ 20e auf 14,1 Mio. EUR (vormals 13,6 Mio. EUR) erhöhen. Ihre FFO-Prognose von 5,9 Mio. EUR, die bereits über der DEFAMA-Prognose von 5,7 Mio. EUR für das GJ 20e liege, bleibe unverändert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DEFAMA-Aktie: