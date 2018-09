Xetra-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

12,60 EUR 0,00% (04.09.2018, 09:02)



ISIN DEFAMA-Aktie:

DE000A13SUL5



WKN DEFAMA-Aktie:

A13SUL



Ticker-Symbol DEFAMA-Aktie:

DEF



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (04.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) und erhöhen das Kursziel von 13 auf 14,50 Euro.Das Unternehmen habe in der vergangenen Woche, am 30. August, eine geplante Kapitalerhöhung zur Erweiterung des Portfolios bekannt gegeben. Hierbei wolle DEFAMA das Grundkapital um bis zu 10% erhöhen und somit einen Bruttoemissionserlös von rund 4,2 Mio. Euro erzielen. Die Kapitalerhöhung solle unter Ausschluss des Bezugsrechts durchgeführt werden und der Angebotspreis solle sich am Börsenkurs richten. Ein genauerer Zeitplan stehe noch nicht fest. Die Analysten von SRC Research würden jedoch von einer raschen Durchführung ausgehen und die Kapitalerhöhung noch im Laufe des Septembers oder für Anfang Oktober erwarten. Die erworbenen Mittel sollten anschließend zum Erwerb von vier Einkaufszentren in den Bundesländern Bayern, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen verwendet werden. Die vier Objekte hätten ein Gesamtvolumen von über 12 Mio. Euro und erhöhen nach erfolgreichem Closing der Transaktion das Gesamtportfolio auf über 100 Mio. Euro. Genauere Details zu den Objekten seien noch nicht bekannt. Die Analysten würden jedoch davon ausgehen, dass die Objekte eine Rendite von rund 11% aufweisen würden und erneut kaum Leerstände vorhanden seien.Die Kapitalerhöhung zur Erweiterung des Portfolios sei nach Meinung der Analysten sehr positiv zu bewerten. Zum einen werde die Verwässerung durch die Ausgabe der neuen Aktien durch die geplanten Zukäufe mehr als kompensiert. Der derzeitige annualisierte FFO je Aktie liege bei 1,10 Euro. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung und der Transaktion würde der annualisierte FFO auf rund 1,13 Euro ansteigen. Weiterhin sollte das frische Kapital danach nicht vollständig verbraucht sein und somit noch weitere Zukäufe ermöglichen und den FFO je Aktie nochmals deutlich steigern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DEFAMA-Aktie: