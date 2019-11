Xetra-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (22.11.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) und erhöhen das Kursziel von 17 auf 18,50 Euro.Am Donnerstag habe das Unternehmen den Bericht zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 veröffentlicht und habe das Wachstum erneut fortsetzen können. Der Umsatz sei von 6,41 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf 8,13 Mio. Euro um 27% angestiegen. Das EBITDA habe bei über 2,4 Mio. Euro gelegen, ein Plus von 24% gegenüber dem Vorjahreswert von über 1,9 Mio. Euro. Das operative EBIT habe bei über 3,1 Mio. Euro (9M 2018: 2,6 Mio. Euro) gelegen, während das Vorsteuerergebnis um rund 13% von nahezu 1,7 Mio. Euro auf rund 1,9 Mio. Euro angestiegen sei. Das Nettoergebnis habe um rund 9% wachsen können und habe nach den ersten drei Quartalen bei über 1,4 Mio. Euro gelegen. Die Funds from Operations, welche das cash-getrieben Ergebnis des Unternehmens darstellen würden, hätten von 2,66 Mio. Euro auf 3,25 Mio. Euro um 22% erhöht werden können. Das bedeute einen FFO je Aktie von 83 Cent.Am 29. Oktober habe das Unternehmen mitteilen können, dass die beantragte Baugenehmigung für die Modernisierung des EKZ Radeberg erteilt worden sei und der Umbau somit wie geplant im Februar 2020 beginnen könne. Hierfür werde DEFAMA rund 9 Mio. Euro investieren und plane im angestrebten Verkauf einen Sonderertrag im hohen einstelligen Millionenbereich an, was die Analysten von SRC Research folglich in ihrer GuV-Schätzung berücksichtigt hätten. Nur eine Woche später hätten bereits Erfolge in der Vermietung für das Objekt bekannt gegeben werden können. Das Unternehmen habe langfristige Mietverträge mit allen zukünftigen Mietern abschließen können mit einem WALT von rund 12 Jahren und einer Jahresnettomiete von insgesamt 1,3 Mio. Euro nach dem Umbau. Die Neueröffnung sei für November 2020 vorgesehen.Der EPRA NAV je Aktie belaufe sich zum Stichtag auf 12,90 Euro und sei somit um 17% seit Jahresanfang angestiegen. Die Liquidität des Unternehmens liege bei rund 10 Mio. Euro, wodurch das Unternehmen ausreichend Kapital habe, um das derzeitige Portfolio nochmals deutlich auszubauen. Die Analysten von SRC Research könnten sich deshalb auch weitere Zukäufe noch vor Jahresende gut vorstellen. Aufgrund des zu erwartenden Sonderertrags aus dem geplanten Radeberg Verkauf und der damit verbundenen Erhöhung ihrer GuV-Schätzung in 2020, würden die Analysten ihr Kursziel von 17 Euro auf 18,50 Euro anheben. Das damit verbundene Kurspotenzial von über 16% resultiert in einer Anhebung des Ratings für die DEFAMA-Aktie von accumulate auf buy, so Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DEFAMA-Aktie: