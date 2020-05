Xetra-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

16,90 EUR +3,68% (08.05.2020, 09:02)



Tradegate-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

16,60 EUR +1,84% (08.05.2020, 09:55)



ISIN DEFAMA-Aktie:

DE000A13SUL5



WKN DEFAMA-Aktie:

A13SUL



Ticker-Symbol DEFAMA-Aktie:

DEF



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (08.05.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) weiterhin mit "buy" ein.Das Unternehmen habe am 06.05. den Bericht für das Auftaktquartal 2020 veröffentlicht und habe mit den Zahlen und den Entwicklungen trotz der aktuellen ökonomischen Turbulenzen überzeugen können. Der Umsatz habe nach den ersten drei Monaten einen Wert von über 3,1 Mio. Euro erreicht und habe im Vergleich zur Vorjahresperiode um über 15% zugelegt. Das operative Ergebnis habe bei 1,3 Mio. Euro gelegen, ein Plus von nahezu 18%. Das Vorsteuerergebnis habe bei 784 Tsd. Euro gelegen (+14%), während der Nettogewinn auf über 593 Tsd. Euro angestiegen sei (+11%). Auch die cash-getriebene Funds from Operations hätten um 16% auf über 1,3 Mio. Euro erhöht werden können, bereinigt um den Effekt vom derzeitigen Umbau in Radeberg wäre das Wachstum sogar bei 29% gelegen. Der FFO je Aktie habe trotz einer im September 2019 erfolgten Kapitalerhöhung von 29 Cent auf 30 Cent je Aktie gesteigert werden können.Auch auf der Ankaufsseite sei das Unternehmen im ersten Quartal bereits sehr erfolgreich unterwegs gewesen. Am 2. März habe der größte Zukauf der Firmengeschichte vermeldet werden und somit bereits früh im Jahr für weiteres deutliches Wachstum gesorgt werden können. Der Übergang sei hier Mitte April erfolgt, wodurch im laufenden Jahr noch rund 850 Tsd. Euro an Mieteinnahmen zum Ergebnis beitragen sollten.Das Unternehmen halte auch weiterhin an der Guidance eines Anstieg des FFO auf 5,7 Mio. Euro bzw. 1,30 Euro je Aktie fest und plane weiterhin einen Nettogewinn (ohne möglichen Verkauf in Radeberg) von rund 2,5 Mio. Euro. Die Analysten seien der Auffassung, dass dies auch realistisch sei, vor allem wenn man den früher als geplanten Nutzen-/Lastenübergang des neuen Objektes in Zeitz berücksichtige, welcher die Belastungen durch Corona kompensieren sollte, falls diese überhaupt anfallen würden. Der derzeitige Stand sei durchaus positiv. Mittlerweile seien wieder nahezu alle Geschäfte geöffnet und die meisten Mai-Mieten seien bereits gezahlt worden. Die Analysten seien weiterhin vom Unternehmen überzeugt und würden ihren sehr positiven Ausblick aufrecht behalten.