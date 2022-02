Tradegate-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Qualitätssegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt. (04.02.2022/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) herab.Das Unternehmen habe sehr gut in das neue Geschäftsjahr starten können und habe vorgestern den Zukauf von zwei Objekten bekannt gegeben. Somit habe bereits früh im Jahr an das hohe Ankaufsvolumen von 2021 angeknüpft werden und das Portfolio und die Mieteinnahmen weiter ausgebaut werden können.Zum einen sei ein Nahversorgungszentrum im Ortsteil Nordsteimke von Wolfsburg erworben worden, welches mit einer Fläche von 7 Tsd. qm bei Vollvermietung eine Jahresnettomiete von rund 600 Tsd. Euro beitragen werde. Das Objekt sei derzeit an die namhaften Mieter ALDI, Rossmann, KiK, ABC Schuhe und Fressnapf vermietet. Außerdem habe über den Erwerb eines ALDI-Marktes in Schneeberg in Sachsen berichtet werden können, wo DEFAMA bereits seit längerem ebenfalls ein Fachmarktzentrum besitze. Das rund 1,7 Tsd. qm große Objekt werde zukünftig rund 110 Tsd. Euro an Nettomieterträgen beisteuern, was bei einem Kaufpreis von 1,06 Mio. Euro einer attraktiven Rendite von über 10% entspreche. Zusätzlich zu ALDI würden sich weitere kleinere Mieter im Objekt befinden.Mit den beiden Transaktionen habe die Gesellschaft bereits früh im Jahresverlauf das Portfolio weiter deutlich ausbauen können. Dieses umfasse nunmehr 51 Standorte und die Jahresnettomiete habe auf über 17 Mio. Euro ausgebaut werden können. Entsprechend sei der annualisierte FFO auf rund 8,5 Mio. Euro bzw. 1,93 Euro je Aktie gestiegen. Die Analysten von SRC Research würden dies als sehr gutes Signal und als Bestätigung ihrer Annahme sehen, dass auch 2022 ein weiteres sehr erfolgreiches Jahr auf der Transaktionsseite werden sollte. Für den Moment würden sie ihre bisherige Schätzung beibehalten und ihr Kursziel bei 29 Euro belassen, würden aber durchaus weiteres Potenzial für eine Kurszielerhöhung mit weiterem positiven News Flow sehen.