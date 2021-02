Tradegate-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (22.02.2021/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von Metzler Capital Markets:Stephan Bonhage, Aktienexperte von Metzler Capital Market, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vor den vorläufigen GJ 20e Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).Der Analyst erwarte, dass das Management mit Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen ein Update zur Mieteinnahmesituation gebe. Seiner Ansicht nach sollte während des aktuellen Lockdowns weiterhin ein Großteil der Mieten vereinnahmt werden, insbesondere aufgrund des hohen Anteils nichtzyklischer Mieter. Dies sei auch während der ersten Lockdown im vergangenen April der Fall (über 90% Mieteinnahmequote) gewesen. Deshalb bewerte der Analyst die aktuelle Situation eher als kurzfristigen Gegenwind und Investoren sollten sich auf die Wachstumsperspektiven konzentrieren. Er erwarte, dass im GJ 21e erneut Immobilien für 15 bis 20 Mio. EUR erworben werden, was 1,5 bis 2 Mio. EUR zu den annualisierten Mieteinnahmen beitragen sollte.Die mittel- bis langfristigen Wachstumsambitionen, kürzlich veröffentlicht in der Langfristplanung "DEFAMA 2025", würden für den Analysten überzeugend aussehen: Der Portfoliowert solle auf 260 bis 300 Mio. EUR steigen (12/2020: 168 Mio. EUR) und es werde ein FFO von mind. 11 Mio. EUR bis Ende 2025 angestrebt (M ́e GJ 20e: 5,9 Mio. EUR). DEFAMA beabsichtige diese Ziele ohne Kapitalerhöhungen zu erreichen.Stephan Bonhage, Aktienexperte von Metzler Capital Market, bestätigt seine Kaufempfehlung für die DEFAMA-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 22,20 EUR. (Analyse vom 22.02.2021)Börsenplätze DEFAMA-Aktie: