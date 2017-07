Börse München-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse seine "akkumulieren"-Empfehlung für die Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).Das Unternehmen habe am gestrigen Tage den Zukauf von zwei Nahversorgungszentren mit Wohnanteilen bekannt gegeben. Die Objekte würden sich im Bundesland Sachsen-Anhalt in den Städten Sangerhausen und Harzgerode befinden. Die vermietbare Fläche belaufe sich auf insgesamt 7.200 qm, welche nahezu vollvermietet sei. Die Objekte würden mit einer jährlichen Nettomiete von 420.000 Euro und einem Kaufpreis von 3,75 Mio. Euro eine attraktive Rendite von rund 11% bei Vollvermietung ausweisen. Durch die Strukturierung als Share-Deal erwarte man weiterhin eine noch verstärkte positive Auswirkung auf die Eigenkapitalrendite. Ankermieter in den beiden Zentren seien EDEKA, TEDI und NKD, welche durch kleinere Mieter ergänzt würden. Die Analysten werden mit einem Closing der Transaktion bereits in den nächsten Wochen rechnen, wodurch die Mieteinnahmen noch entsprechend deutlich zum Jahresergebnis beitragen würden.DEFAMA verfüge momentan über Cash-Reserven von rund 2 Mio. Euro, mit welchen im Laufe des restlichen Jahres noch lukrative Zukäufe finanziert werden könnten. Des Weiteren habe sich das Standing des Unternehmens gegenüber Banken und Geldgebern durch die vielen erfolgreichen Deals seit Unternehmensgründung deutlich verbessert, wodurch neue Zukäufe mit einem höheren Anteil an Fremdkapital und somit weniger Eigenkapital finanziert werde könnten. Aufgrund dieser beiden Punkte gehe man davon aus, dass das Unternehmen im Laufe des Jahres wohl keine weitere Kapitalerhöhung benötigen werde und somit wohl erst Mitte 2018 weiteres Eigenkapital für das Wachstum benötige. Durch die sehr positive Kursentwicklung der DEFAMA-Aktie könne dieses Wachstum dann jedoch zu einem höheren Ausgabepreis je Aktie realisiert werden, wodurch weniger Aktien ausgegeben werden müssten.Aufgrund der sehr starken Entwicklung der DEFAMA-Aktie in den letzten Monaten, ein Plus von über 50% seit Jahresbeginn, reduzieren Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, ihr Rating von "accumulate" auf "hold". (Analyse vom 19.07.2017)Börsenplätze DEFAMA-Aktie: