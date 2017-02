Börse München-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

6,70 EUR +3,08% (28.02.2017, 18:59)



ISIN DEFAMA-Aktie:

DE000A13SUL5



WKN DEFAMA-Aktie:

A13SUL



Ticker-Symbol DEFAMA-Aktie:

DEF



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (28.02.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).Das Unternehmen habe heute seine vorläufigen Zahlen für 2016 veröffentlicht. Dabei habe man mit einem starken Gesamtergebnis überzeugen können. Die Cash-Erlöse in Form der Funds From Operations (FFO) hätten im Vergleich zum vergangenen Jahr auf einen Wert von 1,6 Mio. Euro mehr als verdreifacht werden können (2015: 0,5 Mio.). Ebenso habe der Umsatz und das Nettoergebnis in etwa verdreifacht werden können und würden mit 3,4 Mio. Euro bzw. 0,9 Mio. Euro sehr positiv und leicht über den Analysten-Erwartungen ausfallen.Nach den vorläufigen 2016er Zahlen habe das Unternehmen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht und erwarte nun einen FFO von 2,4 Mio. Euro, sowie einen Nettogewinn von rund 1,3 Mio. Euro. Die Analysten würden weiterhin von einem FFO Ergebnis in 2017 von über 2,5 Mio. Euro ausgehen und den Nettogewinn für das laufende Geschäftsjahr bei über 1,5 Mio. Euro sehen, da die Gesellschaft noch über ausreichend liquide Mittel und über eine gut gefüllte Pipeline an weiteren Akquisitionsmöglichkeiten verfüge.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, bestätigen ihr Kursziel von 7,50 Euro sowie ihre "buy"-Empfehlung für die DEFAMA-Aktie. (Analyse vom 28.02.2017)Börsenplätze DEFAMA-Aktie: