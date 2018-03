Börsenplätze DEFAMA-Aktie:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (01.03.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).Das Unternehmen habe erste Eckdaten zum Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht und dabei ein deutliches Ergebniswachstum erzielen können. Auf Basis von vorläufigen Zahlen seien die Bruttomieteinnahmen von 3,4 Mio. Euro aus dem Vorjahr auf fast 6 Mio. Euro stark gestiegen. Das Nettoergebnis sei ebenfalls deutlich gestiegen und habe mit rund 1,4 Mio. Euro um über 50% über dem Vorjahreswert von rund 0,9 Mio. Euro gelegen. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 39 Cent. Da es bei dem Joint-Venture Vorhaben in Radeberg bedingt durch gesellschaftsrechtliche Themen zu Verzögerungen gekommen sei, falle dieser Ergebnisbeitrag erst im laufenden Geschäftsjahr an. Allein aus diesem Grund liege das erzielte Nettoergebnis des Unternehmens unter der Analysten-Schätzung, welches ansonsten voll mit dieser übereingestimmt hätte.Das cash-getriebene FFO Ergebnis sei gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um über 60% deutlich gestiegen und habe nach vorläufigen Zahlen bei rund 2,6 Mio. Euro (2016: 1,6 Mio. Euro) gelegen. Dies entspreche einem FFO je Aktie von 73 Cent. Im Zuge des sehr guten 2017er Ergebnisses wolle das Management eine Dividende für das Geschäftsjahr 2017 um signifikante 70% anheben und wolle der Hauptversammlung 34 Cent je Aktie vorschlagen. Dies entspreche exakt der Analysten-Prognose.Das derzeitige Portfolio des Unternehmens umfasse 22 Fachmarktzentren mit einem Vermietungsstand von 97% und annualisierte Jahresnettomieten von rund 6,4 Mio. Euro. Auf Basis dessen habe DEFAMA eine Prognose eines Nettogewinns von 1,75 Mio. Euro und eines FFO von rund 3,2 Mio. Euro für das laufende Geschäftsjahr 2018 ausgegeben. Da die Analysten von weiteren Zukäufen in den nächsten Monaten ausgehen würden, liege ihre Erwartung derzeit bei einem FFO-Ergebnis von rund 3,3 Mio. Euro und einem Nettogewinn von fast 2,7 Mio. Euro. Hier sei jedoch zu beachten, dass ihre Schätzung die Erträge aus dem Joint-Venture in Radeberg beinhalte, welche in der Prognose des Unternehmens nicht inbegriffen seien. Bereinigt um diese läge ihre Schätzung bei rund 1,9 Mio. Euro.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, haben in einer aktuellen Aktienanalyse ihr "hold"-Rating für die DEFAMA-Aktie mit einem Kursziel von 11,50 Euro bekräftigt. (Analyse vom 28.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link