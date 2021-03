Börsenplätze DEAG-Aktie:



Kurzprofil DEAG Deutsche Entertainment AG:



Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket.



Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.



Die Aktien der DEAG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. (02.03.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEAG-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD) von "kaufen" auf "verkaufen" herunter.DEAG habe im Januar die Absichten eines Delistings verkündet. Dazu habe sich der Vorstand u.a. die Unterstützung der größten Einzelaktionäre Apeiron Investment Group Ltd. (19,4%; Family Office von Christian Angermayer), SRE Holding (14,3%) sowie Galaxy Group Investments LLC (13,7%; Family Office von Michael Novogratz) gesichert. Insgesamt würden die Parteien, die das Delisting anstreben würden, somit 47,4% der DEAG-Aktien halten.Delisting voraussichtlich in Q2/21: Um das Delisting durchführen zu können, habe die Bieterin (Musai Capital Ltd., eine 100%-Tochtergesellschaft der Apeiron Investment Group Ltd.) ein Übernahmeangebot zu 3,09 Euro pro DEAG-Aktie unterbreitet. Die Annahmefrist ende am 22. März 2021. Begründet werde der geplante Rückzug von der Börse sowohl von DEAG als auch den Großaktionären mit unverändert hartem Gegenwind durch die COVID-19-Pandemie sowie dadurch eingeschränkten Finanzierungsmöglichkeiten zur Fortführung der Buy-and-Build-Strategie am Kapitalmarkt. Um sich bietende Wachstumschancen trotzdem ergreifen zu können, habe die Bieterin in einer Vereinbarung mit DEAG die Unterstützung der Wachstumsstrategie außerhalb der Börsennotierung zugesichert. Das Delisting bzw. der Widerruf der Zulassung zum Handel im regulierten Markt werde voraussichtlich in Q2 wirksam werden. Unberührt vom Delisting sei die Notierung der Anleihe 2018/23 mit einem Kupon von 6%, deren Kurs zuletzt deutlich zugelegt habe.Unattraktiver Barangebotspreis: Der gesetzliche (Mindest-)Barangebotspreis, der sich am volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate orientiere und somit retrospektiv sei, liege deutlich unter dem auf der erwarteten zukünftigen Entwicklung basierenden fairen Wert des Analysten von derzeit 4,10 Euro pro DEAG-Aktie. Mit Blick auf die historische Bewertung (durchschnittliches 5Y-EV/EBITDA-Multiple: 14,3x) sowie die der beiden börsen-notierten Peers (EV/EBITDA 2022e CTS EVENTIM: 32,1x und Live Nation: 22,9x) wirke DEAG auf dem aktuellen Niveau ebenfalls unterbewertet (EV/EBITDA 2022e: 6,5x), auch wenn die Peers aufgrund der überlegenen Marktposition sicherlich ein Premium verdienen würden. Auch der DEAG-Vorstand bewerte den Angebotspreis in seiner Stellungnahme als zu niedrig.Sentiment kurzfristig unverändert unsicher, aber mittelfristig attraktiv: Als Indikator für die weiterhin bestehende Planungsunsicherheit im Live-Event-Geschäft, die trotz erster Impfungen gegen COVID-19 nach Erachten von Markmann auch für H2/21 noch hoch sei, sehe er erste Verschiebungen von Live-Events, die ursprünglich im Sommer 2021 stattfinden sollten. Zudem gebe es von der Bundesregierung noch keine Neuigkeiten zum angekündigten Schutzschirm für jene Veranstaltungen, die für die zweite Jahreshälfte 2021 geplant würden, aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssten. Trotz dieses temporären Gegenwinds dürfte DEAG - unterstützt von der Bietergruppe - jedoch mittelfristig von einem Wiederaufleben der Live-Entertainment-Branche profitieren.Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Delistings sowie der damit einhergehenden Illiquidität der Aktien rät Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, Investoren dennoch zum Verkauf. Das Kursziel werde bei 4,10 Euro belassen. (Analyse vom 02.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link