Kurzprofil DEAG Deutsche Entertainment AG:



Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket.



Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.



Die Aktien der DEAG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. (18.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEAG-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD) weiterhin zu kaufen.DEAG habe vorgestern eine Übernahme im Ticketing-Bereich verkündet. Mit 75% beteilige sich das Unternehmen am 2007 gegründeten britischen Ticketing-Anbieter Gigantic Holdings Limited. Dieser gehöre nach eigenen Angaben mit mehr als 1,0 Mio. verkauften Tickets pro Jahr zu den größten unabhängigen Anbietern in Großbritannien.Über die Ticket-Plattform von Gigantic werde ausschließlich Third-Party-Content wie z.B. Konzerte, Veranstaltungen und Festivals von Künstlern wie Elton John, James Blunt oder Lana Del Rey angeboten. Damit ergänze die Plattform das Ticketing-Geschäft von DEAG, das zum Großteil aus eigenem Content bestehe, nach Erachten des Analysten sinnvoll. Da das Ticketing von Gigantic nach seinem Verständnis über eine eigene Software abgewickelt werde, dürfte die Marge im Vergleich zu MyTicket sogar noch höher sein. Zur Erinnerung: MyTicket arbeite seit Anfang Q3/19 mit SecuTix zusammen und dürfte dadurch die Kostenbasis der Plattform nachhaltig reduziert haben. Der Analyst gehe davon aus, dass die EBITDA-Marge von MyTicket bei 30 bis 35% liege, wohingegen er bei Gigantic 35 bis 40% für realistisch halte.Nicht zuletzt verdeutliche DEAG durch den Zukauf auch die hohe Relevanz des UK-Marktes, der mit 44% vom Konzernumsatz neben Deutschland und der Schweiz (56%) im Fokus der Geschäftstätigkeit stehe. In Europa sei Großbritannien in der Medien- und Unterhaltungsbranche hinter Deutschland der zweitgrößte Markt. Laut PwC solle dieser bis 2022 mit durchschnittlich 2,8% p.a. auf 76,0 Mrd. GBP sogar stärker wachsen (CAGR 20182022 Deutschland: 1,8%). Aufgrund der auch hier stetig voranschreitenden Digitalisierung dürfte der Bereich Ticketing überproportional profitieren.Für 2020 erwarten der Analyst durch die Vollkonsolidierung von Gigantic einen zusätzlichen Umsatzbeitrag von 1,7 Mio. Euro sowie ein EBITDA i.H.v. 0,7 Mio. Euro. Über den Kaufpreis seien keine Angaben gemacht worden. Markmann halte jedoch einen EBITDA-Multiple von 7 bis 9x für ein etabliertes und hochmargiges Unternehmen für realistisch. Auf Basis seiner Schätzungen dürfte der Kaufpreis daher zwischen 5,0 und 5,5 Mio. Euro liegen. In seinem Bewertungsmodell habe der Analyst dies nun berücksichtigt. Sollte es DEAG im UK-Markt mittelfristig gelingen, über Gigantic alle eigenen Events zu vermarkten, wäre dies ein großer Hebel. Zusätzliche Impulse seien nach Erachten des Analysten in den Folgejahren im Ticketing zu erwarten, wenn beispielsweise Ed Sheeran wieder auf Tournee mit DEAG gehen würde.Die Übernahme im Ticketing-Bereich hält Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, strategisch sowohl kurz- als auch mittelfristig für sinnvoll. Mit leicht angehobenen Prognosen ab 2020 bestätige der Analyst daher seine Kaufempfehlung. Das neue Kursziel laute 6,10 Euro (zuvor: 6,00 Euro). (Analyse vom 18.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link