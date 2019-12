(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;

Kurzprofil DEAG Deutsche Entertainment AG:



Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket.



Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.



Die Aktien der DEAG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. (18.12.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEAG-Aktienanalyse von Analyst Marcus Silbe von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD).Am 16.12.19 habe das Unternehmen gemeldet, dass man 75% an der UK-Ticketing Plattform Gigantic Holdings Ltd. übernommen habe. Laut Pressemitteilung verkaufe Gigantic mehr als 1 Mio. Tickets in UK pro Jahr. Da sich myticket in 2019 auf rund 1,1 Mio. Tickets verbessert habe (+60% YoY), werde DEAG in 2020e deutlich mehr als 2 Mio. Tickets über die Gruppe verteilt verkaufen.Gigantic sei 2007 gegründet worden und über die Plattform könnten Tickets für mehrere hundert Konzerte jährlich, Veranstaltungen und Festivals erworben werden. Mit der Übernahme baue DEAG seinen Anteil von Third-Party-Content für nicht konzerneigene Events weiter aus, da Gigantic nach der Konsolidierung überwiegend Third-Party-Content anbiete.Mit der Übernahme von Gigantic weite die DEAG ihre Geschäftsaktivitäten in Großbritannien erfolgreich weiter aus. Im August 2017 habe die DEAG bereits den Promoter Flying Music Group (FMG) übernommen, in 2018 sei die Übernahme des Belladrum Festival in Schottland gefolgt.In der Pressemitteilung seien bisher weder Infos zu Gigantic’s Umsatz/EBITDA Beitrag, noch zum Kaufpreis etwas mitgeteilt worden. Der Analyst habe daher eine geschätzte Herleitung aus der ihm verfügbaren Daten vorgenommen. Bei 1 Mio. verkauften Tickets und angenommenen Ticketpreisen von 40 bis 45 GBP im Schnitt, sei das Gesamtvolumen bei 40 bis 45 Mio. GBP. Bei zu erwarteten 5% als Vertriebsprovision wäre das Umsatz-Potenzial derzeit bei ca. 2 bis 2,25 Mio. GBP bzw. 2,4 bis 2,7 Mio. Euro. Mit einer EBITDA-Marge von ca. 30% wäre das EBITDA bei ca. 0,8 Mio. Euro. Mit einem EBITDA-Multiple von 7-9 wäre der Kaufpreis (zu 100%) bei ca. 7 Mio. Euro, demnach wäre der Kaufpreis für 75% bei 5,2 Mio. Euro. Rechne man noch weiteren Kosten hinzu, sollten die 75% wohl in der Region von 5,5 Mio. Euro gekostet haben. Ende 2018 habe das Unternehmen eine Bilanzsumme von 3,89 Mio. GBP und 3,18 Mio. GBP an Kassenbestand gehabt.Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 5,40 Euro für die DEAG-Aktie. (Analyse vom 18.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: