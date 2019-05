Börsenplätze DEAG-Aktie:



Kurzprofil DEAG Deutsche Entertainment AG:



Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: ERMK) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket.



Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.



Die Aktien der DEAG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. (07.05.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEAG-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: ERMK) weiterhin zu kaufen.Der Analyst habe jüngst den neuen Finanzvorstand von DEAG getroffen und neben bilanziellen Themen aufgrund der erstmaligen Anwendung der IFRS 16-Regeln auch über die bald auslaufende Wandelschuldverschreibung sowie die M&A-Strategie gesprochen.DEAG habe im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmalig die IFRS 16-Regeln angewendet. Von den insgesamt 4,0 Mio. Euro Abschreibungen (Vj.: 1,5 Mio. Euro) würden daher u.a. 1,7 Mio. Euro auf Leasingnutzungsrechte nach IFRS 16 entfallen. Darüber hinaus hätten sich auch die Zinsaufwendungen erhöht, sodass das Finanzergebnis niedriger ausgefallen sei als im Vorjahr (-3,2 Mio. Euro vs. -2,1 Mio. Euro im Vj.). Die neuen Prognosen für 2019 ff. seien entsprechend der Veränderungen in 2018 angepasst. Daneben habe der Analyst die Minderheiten angehoben, da sich die UK-Tochtergesellschaft Kilimanjaro (Anteil DEAG: 51%), die im abgelaufenen GJ einen Jahresüberschuss von 4,1 Mio. Euro erzielt habe (VJ: 0,5 Mio. Euro), besser entwickle als von ihm antizipiert.Bereits am 10. April habe DEAG verkündet, dass ein erster Investor von seinem Wandlungsrecht der noch bis zum 30.06.2019 laufenden Schuldverschreibung in Höhe eines Gesamtnennbetrags von 800.000 Euro Gebrauch gemacht habe. Auf Basis der Anleihebedingungen (Wandlungspreis 3,50 Euro) habe dies zu einer Erhöhung der Aktienanzahl um 228.571 Stück geführt. Vergangenen Freitag hätten nun drei weitere Investoren verkündet, für einen Gesamtnennbetrag in Höhe von 1,5 Mio. Euro in neue Aktien zu wandeln. Hierdurch erhöhe sich die Aktienanzahl nochmals um 428.565 Stück. Damit seien bis jetzt rund 53% der Wandelschuldverschreibung in neue Aktien gewandelt worden.Da laut Management bereits weitere Investoren ihre Wandelabsichten zum Ausdruck gebracht hätten, gehe der Analyst von weiteren Meldungen in den nächsten Wochen aus. Er habe die Aktienanzahl in seinem Bewertungsmodell entsprechend der beiden Meldungen angepasst, wodurch sich seine EPS-Schätzungen reduzieren würden.Die DEAG-Aktie habe in den letzten Monaten eine starke Performance gezeigt (YTD: +40,8% vs. CDAX: +17,5%). In den nächsten Wochen erwarte der Analyst frische Impulse durch Meldungen in Bezug auf die Buy-and-Build-Strategie. Nach Fortschreibung sowie Anpassung seines Bewertungsmodells ergebe sich ein unverändertes Kursziel von 5,50 Euro.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die DEAG-Aktie. (Analyse vom 07.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link