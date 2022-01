Unternehmensnachrichten



Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843) habe heute die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 bekannt gegeben. Das Unternehmen habe bekannt gegeben, dass der Umsatz 20,07 Milliarden Euro erreicht habe. Das organische Umsatzwachstum für das Gesamtjahr habe bei 7,8% gelegen, die bereinigte EBIT-Marge bei 13,4%. Für 2022 erwarte das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von 2-4% und ein bereinigtes EPS-Wachstum von -15 bis +5%. Darüber hinaus habe Henkel ein Rückkaufprogramm in Höhe von 1 Milliarde Euro sowie die Zusammenlegung der Unternehmensbereiche Laundry & Home und Beauty Care zu einer einzigen Einheit namens Henkel Consumer Brands angekündigt.



Einem Bericht von Reuters zufolge erwäge Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y) angeblich die vollständige Kontrolle über Siemens Gamesa Renewable Energy (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8) zu übernehmen. Das Unternehmen könnte sich dafür entscheiden, 33% der verbleibenden Siemens-Gamesa-Aktien im Rahmen eines Aktientauschs zu erwerben.



Einschätzungen von Analysten



- HSBC stufe KION Group (KGX.DE) auf "Kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 100,00 Euro gesetzt worden.

- HSBC stufe Jungheinrich (JUN3.DE) auf "Kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 54,00 Euro gesetzt worden.

- Baader Helvea stufe KION Group (KGX.DE) auf "Kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 108,00 Euro gesetzt worden.

- Morgan Stanley stufe Daimler Truck (DTG.DE) auf "Overweight" hoch. Das Kursziel sei auf 38,00 Euro gesetzt worden.

- Sartorius (SRT.DE) werde von Société Générale auf "Kaufen" hochgestuft. Das Kursziel sei auf 612,00 Euro gesetzt worden.

- Jyske Bank stufe Siemens Healthineers (SHL.DE) auf "Kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 70,00 Euro gesetzt worden. (28.01.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren in der letzten Handelssitzung der Woche niedriger, so die Experten von XTB.Trotz eines gemischten asiatischen Handels würden die meisten europäischen Blue-Chip-Indices im Tagesverlauf rund 1% niedriger notieren. Der polnische WIG20 (W20) und der niederländische AEX (NED25) seien mit einem Minus von jeweils rund 1,5% die am schlechtesten abschneidenden Blue-Chip-Indices in Europa. Der russische RTS sei der einzige große europäische Index, der heute höher notiere (+1,2%).Der deutsche BIP-Bericht für Q4 2021 sei heute um 10:00 Uhr veröffentlicht worden. Die Ergebnisse hätten die Gerüchte bestätigt, die nach der Veröffentlichung der vorläufigen BIP-Schätzungen für 2021 durch die deutschen Behörden Anfang des Monats aufgekommen seien - die deutsche Wirtschaft sei im letzten Quartal des vergangenen Jahres geschrumpft. Der Markt habe ein solches Ergebnis erwartet, wobei der Median der Schätzungen auf einen Rückgang von 0,3% im Quartalsvergleich hingedeutet habe. Die tatsächlichen Daten hätten jedoch einen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit um 0,7% im Quartalsvergleich gezeigt. Im Jahresvergleich habe das Wachstum im 4. Quartal 2021 bei 1,4% gelegen.