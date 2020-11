E.ON (EOAN.DE) (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99) habe mitgeteilt, dass das Adjusted EBIT in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 um rund 300 Millionen Euro auf 2,7 Milliarden Euro gesunken sei. Der Konzernüberschuss habe in diesem Zeitraum mit 1,1 Milliarden Euro um 15% unter dem Vorjahreswert gelegen. Der Energieversorger habe die Prognose für das Jahr 2020 unterstützt, da er für das Gesamtjahr weiterhin ein Adjusted EBIT von 3,6 bis 3,8 Milliarden Euro erwarte. Es werde erwartet, dass der Nettogewinn in der Größenordnung von 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro zurückgehe. Das Unternehmen habe auch an seiner Dividendenprognose festgehalten. E.ON habe gesagt, dass neue Lockdowns keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft haben würden.



Continental (CON.DE) (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900) rechne nach eigenen Angaben mit einem Umsatz von 37,5 Milliarden Euro im Gesamtjahr 2020, während die Adjusted EBIT-Marge auf 3% sinken solle. Im Jahr 2019 habe der Umsatz bei 44,48 Milliarden Euro gelegen, während die EBIT-Marge im Vorjahr 7,4% betragen habe. Das Unternehmen habe gesagt, dass im letzten Quartal des Jahres zusätzliche Restrukturierungskosten verbucht würden, die EBIT und Nettogewinn erheblich beeinflussen würden. Continental habe jedoch keine Hinweise auf die Höhe dieser Restrukturierungskosten gegeben.



Einschätzungen von Analysten:



- Die Lufthansa (LHA.DE) (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) sei bei Goldman Sachs auf "neutral" heraufgestuft worden (Kursziel: 9,40 Euro).



- Infineon (IFX.DE) (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100) sei bei der Nord/LB auf "halten" herabgestuft worden (Kursziel: 26,50 Euro).



- SAP (SAP.DE) (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460) sei bei der Baader Bank auf "kaufen" heraufgestuft worden (Kursziel: 123 Euro). (11.11.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien werden am Mittwoch etwas höher gehandelt, so die Experten von XTB.Am Nachmittag werde der Handel wahrscheinlich etwas gedämpft sein, da die Vereinigten Staaten den Veterans Day feiern würden und die Anleihenmärkte geschlossen seien. Die Sitzung an der Wall Street werde wie üblich stattfinden. Für heute seien keine wichtigen Wirtschaftsberichte geplant, aber einige Mitglieder der EZB würden am Nachmittag Reden halten, darunter Präsidentin Christine Lagarde um 14:00 Uhr.Value-Aktien hätten einen größeren Anteil am deutschen Leitindex als an den US-Indices, und daher übertreffe der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiterhin die US-Konkurrenten bei der derzeitigen Rotation. Der DE30 habe sich der wichtigen Widerstandszone um die 13.200 Punkte angenähert. Man sollte beachten, dass es dem Index in dieser Woche bereits zweimal nicht gelungen sei, diese zu durchbrechen. Theoretisch würden mit jedem weiteren Test die Ausbruchshancen steigen. Sollte man einen Durchbruch sehen, würde sich die Aufmerksamkeit der Bullen auf das Corona-Hoch im Bereich von 13.450 Punkten verlagern. (Quelle: xStation 5)