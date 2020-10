Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gebe weiterhin nach und teste heute eine wichtige mittelfristige Unterstützung. Die Marke von 12.100 Punkten sei durch verschiedene Unterstützungsniveaus gekennzeichnet: Das Fibonacci-Retracement von 23,6% der im März begonnenen Erholungsrally, die 200-Tage-Linie und die untere Grenze der Overbalance-Struktur. Ein Durchbruch nach unten würde auf eine bärische Trendumkehr hindeuten und könnte zusätzlichen Druck auf den deutschen Leitindex ausüben. (Quelle: xStation 5)



Unternehmensnachrichten:



Covestro (1COV.DE) (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214) habe heute vor Beginn der Sitzung den Ergebnisbericht für das 3. Quartal 2020 veröffentlicht. Der Reingewinn habe sich im Quartal auf 179 Millionen Euro belaufen, was einen Anstieg von 21% im Jahresvergleich bedeute und über dem Konsens von 112 Millionen Euro liege. Die Einnahmen seien um 13% im Jahresvergleich auf 2,76 Milliarden Euro zurückgegangen, was jedoch hauptsächlich auf die niedrigeren Preise zurückzuführen sei (Erwartung: 2,85 Milliarden Euro). Covestro habe die Prognose für das EBIT 2020 in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro bestätigt und damit an der Obergrenze der bisherigen Prognose (0,7 bis 1,2 Milliarden Euro) gelegen.



Schaeffler (SHA.DE) (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015) habe die vorläufigen Ergebnisse für das 3. Quartal 2020 bekannt gegeben. Der Umsatz habe mit 3,396 Milliarden Euro um 2,6% unter dem Vorjahr gelegen, aber höher als erwartet. Die soliden Verkaufsergebnisse seien aufgrund der starken Nachfrage in China möglich gewesen. Die EBIT-Marge habe sich von 9,1% im 3. Quartal 2019 auf 9,4% im 3. Quartal 2020 verbessert. Den vollständigen Quartalsbericht werde Schaeffler am 10. November veröffentlichen. (27.10.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während der asiatischen Sitzung sah es so aus, als könnten sich die europäischen Indices heute auf eine Erholung einstellen, da der Handel an den Terminmärkten ansteigt, so die Experten von XTB.Die Gewinne seien jedoch nach dem Start der Kassa-Sitzung schnell wieder zunichte gemacht worden. Die meisten europäischen Indices seien zum Zeitpunkt des Schreibens um mehr als 0,5% niedriger gehandelt worden. Der polnische WIG20 (W20) (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) schneide dank der soliden Gewinne der beiden größten Aktien besser ab.