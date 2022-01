BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000) habe bekannt gegeben, dass der Automobilabsatz der Marke BMW im Jahr 2021 einen Rekordwert erreicht habe. Trotz der vorherrschenden Halbleiterknappheit sei es dem deutschen Automobilhersteller gelungen, im vergangenen Jahr 2,2 Millionen Autos der Marke BMW zu verkaufen. Außerdem habe BMW im Jahr 2021 mehr als 100 Tausend Elektrofahrzeuge verkauft.



Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000) habe Anfang Dezember 800 Tausend Fahrzeuge wegen einer defekten Kühlmittelpumpe zurückgerufen. Die Rückrufaktion verzögere sich jedoch, da das Unternehmen aufgrund von Engpässen in der Lieferkette nicht über genügend Teile verfüge, um die Fehler in den zurückgerufenen Fahrzeugen zu beheben.



Einschätzungen von Analysten



- Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900) sei von JPMorgan auf "Neutral" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 110 Euro gesetzt worden.



- ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602) sei von JPMorgan auf "Overweight" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 16 Euro gesetzt worden.



- Kepler Cheuvreux stufe Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C) auf "Kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 49,50 Euro gesetzt worden. (05.01.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte handeln am Mittwoch höher, wobei der deutsche Leitindex (DE30) (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in die Nähe seines Rekordhochs kommt und heute der stärkste Blue-Chip-Index in Europa ist, so die Experten von XTB.Zyklische Werte würden die heutigen Kursgewinne in Europa anführen, wobei die Sektoren Automobil und Chemie die besten Ergebnisse im EURO STOXX 600 Index (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) erzielen würden.Der DE30 setze seine Aufwärtsbewegung mit dem Ausbruch über die 16.200-Punkte-Marke im heutigen europäischen Handel fort. Der deutsche Blue-Chip-Index werde nur 60-70 Punkte unter seinem Rekordhoch im Bereich von 16.290 Punkten gehandelt. Sollte es zu einem Ausbruch kommen, könnte der Bereich um 16.535 Punkte das nächste Ziel der Bullen sein. Dieser Bereich werde mit der lehrbuchmäßigen Spanne für den Ausbruch aus dem Doppelboden-Muster gekennzeichnet. Zwei Ereignisse, auf die Aktienhändler heute achten sollten, seien die Veröffentlichung des ADP-Beschäftigungsberichts um 14:15 Uhr und die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls um 20:00 Uhr. Letzteres sei von größerer Bedeutung, da es Aufschluss darüber geben könnte, ob die US-Notenbanker bereits eine Reduzierung ihrer Bilanz diskutiert hätten oder nicht.