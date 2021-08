Die Aktien der Allianz würden heute schwächer gehandelt und zu den DE30-Mitgliedern mit der schlechtesten Performance gehören. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass das US-Justizministerium eine Untersuchung gegen seine Allianz Global Investors' Structured Alpha Funds eingeleitet habe. Die Klage sei von einer Reihe von US-Pensionsfonds eingereicht worden, die den Vermögensverwalter beschuldigen würden, den Wert der Vermögenswerte während des Ausverkaufs von Anfang 2020 nicht gesichert zu haben.



Vonovia habe ein neues Übernahmeangebot für Deutsche Wohnen vorgelegt. Diesmal biete Vonovia 53 Euro für eine Aktie der Deutschen Wohnen. Das vorherige Angebot in Höhe von 52 Euro habe knapp die bei derartigen Angeboten erforderliche Schwelle von 50% verfehlt.



Daimler plane, nach der Abspaltung 35% der Anteile an seiner Lkw-Sparte zu behalten. Daimler-Aktionäre würden für je zwei Daimler-Aktien eine Aktie des neuen Unternehmens (Daimler Truck Holding) erhalten. Die endgültige Entscheidung über die Abspaltung solle auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 1. Oktober 2021 getroffen werden.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren zu Beginn der neuen Woche im Plus, so die Experten von XTB.Ein großer Teil der anfänglichen Gewinne sei jedoch inzwischen wieder aufgezehrt worden. Dennoch werde heute kein einziger Blue-Chip-Index in Europa schwächer gehandelt. Der spanische IBEX (SPA35) ( ISIN ES0SI0000005 WKN 969223 ) gewinne 1,5%, während der britische FTSE 100 (UK100) ( ISIN GB0001383545 WKN 969378 ) um 1,1% zulege. Damit seien sie die beiden europäischen Indices mit der besten Performance. Der deutsche Leitindex (DE30) ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) liege mit einem Tagesplus von 0,2% zurück.