Die Automobilhersteller Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000), Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403), Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003) und BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000) würden heute zu den größten Verlierern im DE30 gehören. Die Stimmung gegenüber dem Automobilsektor habe sich nach der Veröffentlichung der Verkaufsdaten aus China verschlechtert. Die Einzelhandelsverkäufe von Automobilen seien im September um 17,3% auf 1,61 Millionen Einheiten im Vergleich zum Vorjahr gefallen. Im bisherigen Jahresverlauf hätten die Verkäufe nach dem September bei 14,74 Millionen Einheiten und damit um 12% höher als im Vorjahreszeitraum gelegen.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914) werde heute nach dem Bericht über die Auslieferungen im September niedriger gehandelt. Das Unternehmen habe gemeldet, dass es im vergangenen Monat 40 Auslieferungen verbucht habe, was gegenüber dem August unverändert sei. Der besorgniserregendste Teil des Berichts seien jedoch die Daten zu den Auftragseingängen gewesen. Airbus habe im September einen einzigen neuen Auftrag für nur ein Flugzeug verbucht. Airbus müsse noch 176 Flugzeuge ausliefern, um sein Jahresziel von 600 Auslieferungen zu erreichen. Das flache Wachstum der Auslieferungen im September gegenüber dem Vormonat gefährde die Ziele für das Gesamtjahr, da erwartet worden sei, dass sich die Auslieferungen nach dem Ende der Sommerzeit beschleunigen würden.



Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) habe 1,5 Milliarden Euro an staatlicher Hilfe zurückgezahlt, die sie erhalten habe, um die Covid-19-Pandemie zu überstehen. Das Unternehmen habe erklärt, dass es plane, die verbleibende 1 Milliarde Euro bis zum Jahresende zurückzuzahlen. Die deutsche Fluggesellschaft habe außerdem mitgeteilt, dass die Kapitalerhöhung in Höhe von 2,16 Milliarden Euro zur Rückzahlung der staatlichen Beihilfen abgeschlossen sei und bereits neue Aktien ausgegeben worden seien.



LEG Immobilien (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111) habe am Montag bekannt gegeben, dass es den Kauf von 15.350 Wohneinheiten von Adler plane, einem Immobilienunternehmen, das kürzlich ins Visier von Leerverkäufern geraten sei. Der Kauf werde zum aktuellen Marktpreis erfolgen, sobald die beiden Unternehmen den Due-Diligence-Prozess abgeschlossen hätten.



Einschätzungen von Analysten



- Morgan Stanley stufe TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90) auf "Equal-Weight" herab. Das Kursziel sei auf 18,50 Euro gesetzt worden.



- PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960) sei von der DZ BANK auf "Halten" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 103 Euro gesetzt worden. (12.10.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den schwachen Sitzungen an der Wall Street und in Asien notieren die europäischen Aktienmärkte am Dienstag im Minus, so die Experten von XTB.Die wichtigsten Indices aus Europa hätten den heutigen Handelstag mit großen Kurslücken begonnen. Im Laufe der Zeit seien die Verluste jedoch langsam wieder aufgeholt worden. Die westeuropäischen Blue-Chip-Indices würden im Tagesverlauf rund 0,5% niedriger notieren. Aktien aus dem östlichen Teil Europas würden ebenfalls nachgeben, aber in diesem Fall würden die Rückgänge selten 0,3% übersteigen.Die deutschen ZEW-Daten für Oktober seien um 11:00 Uhr veröffentlicht worden. Der Teilindex zu den Erwartungen sei von 26,5 auf 22,3 (Erwartung: 23,5) gefallen, während der Teilindex für die aktuelle Lage von 31,9 auf 21,6 (Erwartung: 28,0) zurückgegangen sei. Obwohl beide Teilindices schwächer als erwartet ausgefallen seien, habe sich die Marktreaktion auf die Daten in Grenzen gehalten.Dem DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei es gestern nicht gelungen, die 200-Stunden-Linie zu überwinden, und der Index sei über Nacht erneut gesunken. Der Index habe heute Morgen die Unterstützungszone von 15.000 Punkten erreicht. Dieser Bereich stelle nicht nur eine psychologische Barriere dar, sondern werde auch durch das 23,6%-Retracement der jüngsten Korrektur sowie durch frühere Kursreaktionen gestärkt. Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch unter die Marke habe sich der Index zu erholen begonnen. Der wichtigste Widerstand, den es zu beachten gelte, sei die Zone um das 38,2%-Retracement. (Bereich um 15.150 Punkte). Diese Hürde werde zusätzlich durch die 50- und 200-Stunden-Linien verstärkt. Da die 200-Stunden-Linie in den vergangenen zwei Wochen als letzter Widerstand gedient habe, würde ein Durchbruch darüber die Aussichten für die Bullen aufhellen. In einem solchen Szenario wäre die Widerstandszone um 15.250 Punkte, die durch das 50%-Retracement markiert werde, das nächste Ziel für die Käufer.