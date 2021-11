Die Aktien der Deutschen Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) seien um 4% gestiegen, nachdem das Unternehmen gestern bekannt gegeben habe, dass es im dritten Quartal zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder einen operativen Gewinn erzielt habe, unterstützt durch die Lockerung der Reisebeschränkungen und die starke Nachfrage während der Sommersaison. Die deutsche Fluggesellschaft habe einen Gewinn von 17 Millionen Euro (19,69 Millionen Dollar) erwirtschaftet, verglichen mit einem Verlust von 1,262 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum, während die Märkte einen Verlust von 33 Millionen Euro erwartet hätten. Der Umsatz des Unternehmens im dritten Quartal habe sich fast auf 5,2 Milliarden Euro verdoppelt, während die Analysten mit 5,5 Milliarden Euro gerechnet hätten.



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) weite seine grüne Strategie aus, indem es in einen von der EU unterstützten Fonds zur gemeinsamen Förderung von Technologieunternehmen im Bereich der Energiewende investiere. Der Automobilhersteller, der sich verpflichtet habe, bis 2050 kohlenstoffneutral zu werden, habe am Mittwoch bekannt gegeben, dass er eine strategische Partnerschaft mit EIT InnoEnergy eingegangen sei und sich an einem von der EU unterstützten Projekt beteiligen werde.



BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000) habe im dritten Quartal einen Nettogewinn von 2,6 Milliarden Euro erzielt und damit die Schätzungen um 0,2 Milliarden Euro übertroffen, was auf höhere Verkaufspreise und den vorrangigen Verkauf der lukrativsten Modelle zurückzuführen sei.



Die Aktie von TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90) sei nach guten Quartalsergebnissen und der Bestätigung des Ausblicks um mehr als 10% gestiegen.



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111) habe gestern einen niedrigeren Quartalsgewinn gemeldet, da das Unternehmen mit Preisnachlässen versucht habe, die Kunden zum Online-Einkauf zu bewegen, nachdem die physischen Geschäfte nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen wieder geöffnet worden seien. Der bereinigte Betriebsgewinn des Unternehmens sei im dritten Quartal auf 9,8 Millionen Euro von 118 Millionen im Vorjahr gesunken, während der Umsatz um 23% auf 2,3 Milliarden Euro gestiegen sei und damit leicht über den Prognosen der Analysten von 2,24 Milliarden Euro gelegen habe. (03.11.2021/ac/a/m)







FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices eröffneten den heutigen Handelstag mit gemischter Stimmung, so die Experten von XTB.Der CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) sei auf ein neues Allzeithoch gestiegen, während der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wenig verändert geblieben sei, da die Anleger im Vorfeld der FED-Entscheidung nach dem heutigen Handelstag weiterhin vorsichtig seien. Es werde mit einer offiziellen Ankündigung des Tapering gerechnet, und sollte sich diese bestätigen, könnten die Aktien unter Druck geraten. An der Datenfront sei die Arbeitslosenquote in der Eurozone im September wie erwartet auf 7,4% zurückgegangen, gegenüber 7,5% im August.Der DE30 reagiere weiterhin auf die Fibonacci-Retracements des im August 2021 begonnenen Abwärtstrends. Der Index sei letzte Woche am 61,8%-Retracement abgeprallt und sei zu Beginn dieser Woche über das 78,6%-Retracement geklettert. Der Index werde innerhalb eines steilen Aufwärtstrendkanals gehandelt, und der nächste Widerstand, den es zu beachten gelte, befinde sich in der Nähe der oberen Begrenzung im Bereich von 16.032 Punkten, die auch das Allzeithoch darstelle. Gelinge es den Verkäufern jedoch, die Kontrolle wiederzuerlangen, dann läge die nächste Unterstützung im Bereich von 15.765 Punkten. (Quelle: xStation 5)