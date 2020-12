Unternehmensnachrichten



Einem AFR-Bericht zufolge habe sich die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400) mit Westpac geeinigt, das allgemeine Versicherungsgeschäft von Westpac zu übernehmen. Die Übernahme könne den Wert des Geschäftsbereichs auf über 500 Millionen AUD beziffern. Einem Bericht zufolge könnte das Geschäft bereits heute unterzeichnet werden.



Die Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002) rechne trotz aller pandemiebedingten Kosten und Schäden mit einem Gesamtgewinn von 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2020. Darüber hinaus rechne die Rückversicherungsgesellschaft für 2021 mit einem mehr als verdoppelten Gewinn von 2,8 Mrd. Euro. Die Gesellschaft erwarte, dass die Coronavirus-Pandemie im Jahr 2021 deutlich geringere negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit haben werde.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) habe bekannt gegeben, dass es die Mehrheit seines Anteils an Elanco Animal Health, einem Unternehmen, das Medikamente für Haustiere herstelle, verkauft habe. Bayer habe 54,5 Millionen Elanco-Aktien für je 30,25 US-Dollar verkauft und den Emissionsbanken die Option gegeben, weitere 8,175 Millionen Aktien zum gleichen Preis zu erwerben. Bayer plane, auch den verbleibenden Teil des Geschäfts irgendwann zu verkaufen.



Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000) plane, seinen Mitarbeitern in Deutschland einen einmaligen Pandemiebonus von bis zu 1.000 Euro zu gewähren. Mehr als 160.000 Mitarbeiter mit Arbeitsverträgen hätten Anspruch auf einen Bonus. (01.12.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienindices in Europa werden höher gehandelt, was auf die solide Performance der asiatischen Aktien zurückzuführen ist, so die Experten von XTB.Die Blue-Chip-Indices aus Deutschland, Frankreich, Spanien und den Niederlanden würden rund 1% höher gehandelt. Der britische FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) outperforme und gewinne fast 2%. Auf der anderen Seite würden die Aktien aus Portugal und der Schweiz in der Nähe der gestrigen Schlusskurse bleiben.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich fast vollständig von dem gestrigen Rückgang während der heutigen asiatischen Sitzung erholt. Der Index habe während des Handels in Europa ein gewisses Range Trading um die 13.400-Punkte-Marke erlebt, habe aber die Intraday-Gewinne halten können. Der DE30 werde 0,4% unter dem Corona-Hoch (13.460-Punkte-Bereich) gehandelt. Er sollte als kurzfristiges Ziel für die Käufer fungieren. Was die zu beobachtenden Unterstützungen anbelange, so könne eine kurzfristige Unterstützung bei 13.360 Punkten gefunden werden, während die nächste bei 13.250 Punkten, der unteren Grenze der Overbalance-Struktur, zu finden sei.