Die deutschen Büros der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) und ihrer Tochtergesellschaft DWS (ISIN DE000DWS1007/ WKN DWS100) seien von Staatsanwälten im Rahmen einer Untersuchung wegen Anlagebetrugs durchsucht worden. Die Ermittlungen würden sich auf "Greenwashing" beziehen, d.h. den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen, die als umweltfreundlich gelten, obwohl sie es nicht seien. Die Ermittlungen seien nach einer Meldung eines Informanten eingeleitet worden. Der CEO der DWS sei nach der Razzia zurückgetreten.



Einschätzungen von Analysten:



- Zalando (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111) sei bei Barclays auf "equal-weight" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 48,00 Euro gesetzt worden.



- Krones (ISIN DE0006335003/ WKN 633500) werde von Exane mit "outperform" bewertet. Das Kursziel sei auf 104,00 Euro gesetzt worden.



- GEA Group (ISIN DE0006602006/ WKN 660200) werde von Exane mit "neutral" bewertet. Das Kursziel sei auf 40,00 Euro gesetzt worden.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa handeln am Mittwoch uneinheitlich, so die Experten von XTB.Indices aus Deutschland, Italien und Portugal würden höher handeln, während britische, niederländische und spanische Aktien fallen würden. Die Veröffentlichung der endgültigen PMI-Daten für das Verarbeitende Gewerbe für Mai habe erwartungsgemäß keinen Einfluss auf die Märkte gehabt. Heute stünden einige interessante Veröffentlichungen auf dem Kalender, wie der ISM-Index oder die BoC-Entscheidung, die sich jedoch eher auf US-amerikanische und kanadische Vermögenswerte auswirken dürften.Nach dem Ausbruch über das 38,2%-Retracement der Erholung nach der Pandemie (Bereich 144,0 Punkte) hätten die DE30-Bullen begonnen zu kämpfen. Die Verkäufer hätten das Ruder übernommen und in dieser Woche einen Rücksetzer eingeleitet. Infolgedessen teste der Index derzeit das oben erwähnte Retracement, diesmal als Unterstützung. Eine erfolgreiche Verteidigung dieses Bereichs könnte darauf hindeuten, dass die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werde und sich der Index in Richtung der nächsten wichtigen Widerstandszone bewege, die sich oberhalb der 15.000-Punkte-Marke erstrecke.