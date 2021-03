Obwohl sich die Aufwärtsbewegung heute verlangsamt habe und es fundamentale Gründe gebe, die eine Korrektur begünstigen könnten, sollten Händler im Hinterkopf behalten, dass die Investoren im Allgemeinen sehr bullisch seien. Während dies als konträres Signal gesehen werden könne, das auch die Korrektur-These unterstützen würde, könnte der Versuch, das Top zu timen, extrem riskant sein und es wäre besser, auf ein Umkehrkerzenmuster zu warten (wie z.B. Pin Bar oder Evening Star).



Unternehmensnachrichten



Continental (CON.DE) habe die vorläufigen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2020 vorgelegt. Das Unternehmen habe im Gesamtjahr einen Nettoverlust von 961,9 Mio. Euro (2019: 1,23 Mrd. Euro) verzeichnet, während der Umsatz 2020 um 15% auf 37,72 Mrd. Euro (Erwartung: 37,6 Mrd. Euro) gesunken sei. Die bereinigte EBIT-Marge habe bei 3,5% gelegen. Die Ergebnisse hätten mehr oder weniger den Erwartungen entsprochen, aber die Aktie notiere heute aufgrund der schwachen Prognose für 2021 niedriger. Continental erwarte einen Umsatz von 40,5 bis 42,5 Mrd. Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 5 bis 6%. Darüber hinaus habe das Unternehmen gesagt, dass es vorschlagen werde, für 2020 keine Dividende zu zahlen.



Die Deutsche Post (DPW.DE) habe für das Gesamtjahr 2020 ein EBIT von 4,85 Mrd. Euro gemeldet, was einem Anstieg von 18% gegenüber dem Vorjahr entspreche (Erwartung: 4,78 Mrd. Euro). Der Umsatz sei um 5,5% auf 66,8 Mrd. Euro gestiegen, während der Nettogewinn um 14% auf 2,98 Mrd. Euro zugelegt habe. Dies habe zu einem Gewinn je Aktie von 2,41 Euro geführt, nach 2,13 Euro im Jahr 2019. Das Unternehmen erwarte für 2021 ein EBIT von über 5,6 Mrd. Euro (im Einklang mit den Erwartungen).



Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) (VOW1.DE) plane, im Mai einen weiteren Bonus in Höhe von 1.000 Euro an seine Mitarbeiter auszuzahlen, nachdem im November bereits ein Bonus von fast 1.700 Euro ausgezahlt worden sei. Die Auszahlung ziele darauf ab, die Unannehmlichkeiten der Arbeiter infolge der Coronavirus-Pandemie zu lindern.







Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag leicht im Plus, so die Experten von XTB.Energieunternehmen, Versorger und Reisewerte würden heute zu den europäischen Top-Performern gehören, während Bergbauunternehmen, Banken und Automobilwerte zurückbleiben würden.Die deutschen Handelsdaten für Januar seien heute um 8:00 Uhr veröffentlicht worden. Die Importe seien um 4,7% im Monatsvergleich gefallen, während der Markt einen Rückgang von nur 0,5% im Monatsvergleich erwartet habe. Die größte Überraschung hätten jedoch die Exportdaten dargestellt. Während der Marktkonsens auf einen Rückgang von 1,2% im Monatsvergleich hingewiesen habe, hätten die tatsächlichen Daten einen Anstieg von 1,4% im Monatsvergleich gezeigt. WKN 846900 ) habe sich gestern Nachmittag erholt und ein neues Allzeithoch über 14.400 Punkten erreicht. Die Aufwärtsbewegung werde heute fortgesetzt, wobei der deutsche Leitindex die obere Begrenzung des mittelfristigen steigenden Keilmusters erreiche. Die Historie zeige, dass Keilmuster häufiger zu einer Umkehr führen würden, sodass in diesem Fall ein bärischer Ausbruch unter die untere Begrenzung des Musters (aktuell im Bereich von 13.700 Punkten) erforderlich wäre.