Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) habe mitgeteilt, dass der Betrieb seines Werks in Shanghai bisher nicht durch eine in der Stadt verhängte Abriegelung gestört worden sei. Das Unternehmen habe jedoch gesagt, dass sich die Situation von Tag zu Tag ändern könne, da in China derzeit streng gegen Covid-19 vorgegangen werde.



Die Porsche Automobil Holding (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003) habe erklärt, sie unterstütze den Plan ihrer Tochtergesellschaft Volkswagen, einen Börsengang der Luxusfahrzeugmarke Porsche durchzuführen. Das Unternehmen habe jedoch gesagt, dass noch keine Entscheidung über den Zeitpunkt getroffen worden sei und der Zeitpunkt von der Situation in der Ukraine abhängig sein könnte. Genauer gesagt davon, wann sich die Märkte stabilisieren würden.



Einschätzungen von Analysten



- Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4) werde bei Exane auf "neutral" hochgestuft. Das Kursziel sei auf 45,00 Euro gesetzt worden.



- HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140) werde bei Exane auf "outperform" hochgestuft. Das Kursziel sei auf 48,00 Euro gesetzt worden. (29.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices begannen den heutigen Handel höher, so die Experten von XTB.Die Gewinne seien weiter ausgebaut worden, nachdem berichtet worden sei, dass innerhalb weniger Stunden eine Erklärung zu den heutigen Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine abgegeben werden solle. Dies sei ein etwas rätselhaftes Verhalten des Marktes, da in den Nachrichten nicht angegeben worden sei, wie das Ergebnis aussehe oder ob es etwas Positives gegeben habe. Händler sollten sich jedoch auf eine mögliche Trendwende einstellen, sobald eine tatsächliche Erklärung veröffentlicht werde.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei einer der europäischen Blue-Chip-Indices mit der besten Performance und notiere heute 2% höher als am Vortag. Ein Blick auf den Chart zeige, dass die Bullen heute über die obere Grenze der Handelsspanne ausgebrochen seien, und es sehe so aus, als ob dies ein nachhaltiger Ausbruch sein könnte. Wie so die Experten von XTB jedoch bereits in dem einleitenden Absatz erwähnt haben, sind die Gründe für die heutige Bewegung unklar, und es besteht weiterhin das Risiko einer Umkehr im Laufe des Tages. In einem solchen Szenario wäre die bereits erwähnte untere Begrenzung der Handelsspanne im Bereich von 14.500-14.550 Punkten die erste zu beachtende Unterstützung. Sollten die Käufer jedoch ihre Rallye fortsetzen, könnte sich die Aufmerksamkeit auf den Widerstand bei 14.840 Punkten richten.