Nach einem schwachen Handel in Asien ist der Beginn der neuen Handelswoche auch in Europa nicht gut, da die großen Aktienindizes mit einem Rückgang von fast 1% gestartet haben, so die Experten von XTB.Neben den zunehmenden Risiken im Zusammenhang mit dem fortlaufenden Handelsstreit zwischen den USA und China würden die globalen Zentralbanken immer mehr Gründe erhalten, an ihrer jüngsten geldpolitischen Wende festzuhalten. Infolgedessen werde erwartet, dass sowohl die FED als auch die EZB in diesem Jahr die monetären Bedingungen weiter lockern würden. Während die Zinsen in den USA deutlich über 0% liegen würden, könne man dies von den Zinsen in der Eurozone (Einlagezinsen) nicht behaupten. Die EZB denke sogar über eine weitere Senkung nach. Dies habe die Bedenken der Banken verstärkt, die unter negativen Zinsen und Gebühren leiden würden, um Einlagen bei der Europäischen Zentralbank zu parken. Aus diesem Grund habe die EZB einen Ausschuss beauftragt, um die mögliche Einführung eines so genannten "Tiering-Systems" zu prüfen. Ziel sei es, einige Einlagen von Banken von einem negativen Einlagesatz auszunehmen. Die deutsche Kreditwirtschaft bleibe jedoch skeptisch, da die EZB laut Hans-Walter Peters, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Banken, für eine so genannte "Tiered Deposit Rate" nur eine Wahrscheinlichkeit von 50% sehe. Seine Schätzungen würden darauf hindeuten, dass eine Senkung der Einlagenzinsen um 10 Basispunkte auf -0,5% die Kreditgeber der Eurozone fast 2 Mrd. EUR pro Jahr kosten würde.Bei einem Blick auf einzelne DE30-Titel könne man feststellen, dass die Aktie von BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) nach einer Herabstufung durch AlphaValue auf Verkaufsdruck gestoßen sei. Darüber hinaus könnten die europäischen Automobilhersteller Angst vor möglichen Schritten von Donald Trump zu neuen US-Importzöllen auf Autoteile und Autos haben. Obwohl Trump am Freitag über das Rindfleisch-Abkommen zwischen den USA und der EU gesprochen habe, sei eine solche Möglichkeit nicht erwähnt worden. (05.08.2019/ac/a/m)