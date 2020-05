Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich erholt und sei zu Beginn der heutigen Sitzung bei 10.700 Punkten gehandelt worden. Allerdings habe das unklare Urteil des Bundesverfassungsgerichts einen ziemlich starken Rückgang verursacht. Der Index versuche, sich zu erholen, stoße aber bei der 200-Stunden-Linie auf Widerstand. Eine ähnliche Situation sei bei der gestrigen Analyse zu erkennen gewesen: 10.500 Punkte (Unterstützung) und 200-Stunden-Linie (Widerstand). Man sollte beachten, dass sich die gegenwärtige Risk-Off-Haltung bis in die US-Handelszeit hineinziehen könne. Was die Daten angehe, so könnte der ISM-Index zum nicht-verarbeitenden Gewerbe (16:00 Uhr) bei Aktien zu einer gewissen Volatilität führen. Ein Durchbruch unter die untere Grenze der Marktgeometrie bei 10.500 Punkten würde theoretisch eine Trendumkehr signalisieren.



Die Immobiliengesellschaft Vonovia (VNA.DE) (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J) habe ihren Ergebnisbericht für das erste Quartal veröffentlicht. Das bereinigte EBITDA sei um 6,1% im Jahresvergleich auf 456,1 Millionen EUR gestiegen, während der Betriebsgewinn um 10,5% auf 333,5 Millionen EUR zugenommen habe. Die Mieteinnahmen seien um 12% im Jahresvergleich auf 564 Millionen EUR gestiegen. Das Unternehmen biete Lösungen für Mieter an, die aufgrund der Covid-19-Pandemie Schwierigkeiten bei der Mietzahlung hätten, habe aber auch angegeben, dass nur 1% der Mieter über finanzielle Schwierigkeiten berichtet hätten.



Infineon (IFX.DE) (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100) habe heute ebenfalls den Ergebnisbericht veröffentlicht. Das Halbleiterunternehmen habe einen Umsatz von 1,91 Milliarden EUR gemeldet - unverändert gegenüber dem Vorjahr. Der Jahresüberschuss sei von 248,3 Millionen EUR auf 178 Millionen EUR zurückgegangen. Der Gewinn pro Aktie sei um 40,7% im Jahresvergleich auf 0,13 EUR zurückgegangen. Das Unternehmen erwarte im zweiten Quartal einen Umsatz von 1,9 bis 2,3 Milliarden EUR (Q2 2019: 2,01 Milliarden EUR). Die Investitionen für das gesamte Jahr 2020 dürften zwischen 1,2 und 1,3 Milliarden EUR liegen.



SAP (SAP.DE) (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460) habe festgestellt, dass einige seiner Cloud-Produkte nicht den Cybersicherheitsstandards des Unternehmens entsprechen würden. Die Situation solle 9% der SAP-Kunden betreffen. Das Unternehmen plane, die Probleme im zweiten Quartal 2020 zu beheben, um die vertraglich vereinbarten Sicherheitsstandards zu erfüllen. Die Aktie werde heute niedriger gehandelt.



Die Geschäftsführung der Deutschen Lufthansa (LHA.DE) (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) habe vorgeschlagen, die Dividende auszusetzen.







Die Aktien in Europa hatten einen guten Start in die heutige Sitzung, wobei die meisten Indices aus der Region zulegen konnten, so die Experten von XTB.Das BVG-Urteil zu den Anleihekäufen der EZB habe jedoch die Stimmung gedämpft und zu einem Rückgang der europäischen Indices geführt.Bloomberg habe eine Analyse zu den Beurlaubungen in Europa veröffentlicht. Demnach seien mehr als 40 Millionen Arbeitnehmer wegen der Pandemie und damit verbundenen Einschränkungen beurlaubt worden. Bemerkenswert sei, dass sich die Analyse nur auf die sechs größten Volkswirtschaften der EU beziehe: Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande. Eine weitere interessante Schlussfolgerung aus dem Bericht sei, dass die Arbeitslosenquote in diesen sechs Ländern auf bis zu 42% ansteigen könnte, wenn alle Arbeitnehmer, deren Arbeitsplatz aufgrund von Restriktionen gefährdet sei, ihren Arbeitsplatz verlieren würden. Natürlich sei das Worst-Case-Szenario durch die umfangreichen Konjunkturprogramme der Regierungen vermieden worden. Dieser Bericht zeige jedoch, wie groß die Belastung der öffentlichen Finanzen in der Zukunft sein werde.