Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen (VOW3.DE) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403), habe gesagt, er sei zuversichtlich, dass sein Unternehmen bei Elektrofahrzeugen zu Tesla (TSLA.US) (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) aufschließen könne. Der deutsche Autohersteller kaufe Software-Firmen auf und erhöhe die Investitionen, um seine Position in der EV-Verlagerung zu stärken.



Infineon Technologies (IFX.DE) (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100) springe auf andere europäische Chip-Aktien über, nachdem Intel (INTC.US) (ISIN: US4581401001, WKN: 855681) einen hervorragenden Gewinnbericht für Q4/2019 veröffentlicht habe. Das US-Technologieunternehmen habe gesagt, dass die Nachfrage nach Chips für Rechenzentren stark sei und wahrscheinlich auch 2020 stark bleiben werde.



Analystenreaktionen



- Die MTU Aero Engine (MTX.DE) (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT) habe im Bankhaus Metzler das Rating "Kaufen" erhalten. Kursziel auf 330 EUR festgelegt.



- RWE (RWE.DE) (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712) habe Oddo BHF auf "Kauf" hochgestuft. Kursziel auf 33 EUR festgelegt.



- Krones (KRN.DE) (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500) habe UBS auf "Kauf" hochgestuft. Kursziel auf 84 EUR festgelegt. (24.01.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte erlebten einen starken Start der letzten Handelssitzung der Woche, so die Experten von XTB.Der solide PMI-Wert aus Deutschland habe die Rally weiter angeheizt, und die meisten der wichtigsten Indices aus Westeuropa würdenüber 1,3% höher handeln. Alle 19 Sektoren des Euro STOXX 600-Index (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) würden höher handeln, wobei die Reiseunternehmen an der Spitze liegen würden.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich vom gestrigen Rückgang erholt. Der Index habe erfolgreich die Preiszone getestet, die sich oberhalb des 38,2% Fibo-Levels des jüngsten Rückgangs bewegt habe, bevor die Handelssitzung eröffnet worden sei und nach dem Start der Sitzung einen Anstieg verzeichnet habe. Die Erholung sei in der Widerstandszone zwischen dem lokalen Höchststand vom 20. Januar (13.575 Punkte) und dem 78,6% Fibo-Niveau gestoppt worden. Dies sei die Zone, in der in den kommenden Stunden auf Bullen zu achten sei. Andererseits könne man angesichts des heutigen steilen Anstiegs nicht ausschließen, dass es zumindest zu einem kurzen Rückgang kommen könnte. In einem solchen Szenario könnte der erste Stopp die Unterstützungszone beim 61,8% Fibo-Level (13.535 Punkte) sein.