Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe über Nacht Unterstützung bei der 200-Stunden-Linie gefunden. Der Index habe sich während der asiatischen Handelszeit erholt, was in den letzten Tagen öfters der Fall gewesen sei. Die 10.750-Punkte-Marke sei vor der europäischen Eröffnung getestet worden, habe aber nicht durchbrochen werden können. Dieses Niveau sei nach wie vor der wichtigste Widerstand. Ein Ausbruch nach oben könnte als ein bullisches Signal gewertet werden. Der ADP-Beschäftigungsbericht sei eine wichtige Veröffentlichung (14:15 Uhr) und werde voraussichtlich einen massiven Rückgang von 20 Millionen Arbeitsplätzen aufweisen. Er werde einen Hinweis vor dem am Freitag anstehenden NFP-Bericht liefern und könnte sich daher auf die Stimmung auswirken. Sollte sich im weiteren Verlauf des Tages eine stärkere Abwärtsbewegung ergeben, dürfte die 200-Stunden-Linie in den Fokus rücken (10.600-Punkte-Bereich).



BMW (BMW.DE) (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000) habe im 1. Quartal 2020 einen Anstieg des Betriebsergebnisses von 133% im Jahresvergleich gemeldet. Die Auslieferungen seien um 20,6% auf 477.111 Einheiten zurückgegangen. Die EBIT-Marge habe bei 1,3% gelegen. Das Unternehmen erwarte für das Gesamtjahr im Automobilsegment eine EBIT-Marge zwischen 0% und 3%. Vor der Corona-Krise habe die Prognose zwischen 2% und 4% gelegen.



Fresenius (FRE.DE) (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560) habe heute die Q1-Ergebnisse veröffentlicht. Der bereinigte Quartalsüberschuss habe 465 Millionen EUR nach 457 Millionen EUR im 1. Quartal 2019 betragen. Der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahresquartal um 8% auf 9,1 Milliarden EUR gestiegen (Erwartung: 8,95 Milliarden EUR). Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass es zusammen mit den Ergebnissen für das 2. Quartal 2020 eine Prognose für das Gesamtjahr veröffentlichen werde.



Fresenius Medical Care (FME.DE) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580) habe heute ebenfalls die Quartalszahlen bekannt gegeben. Das Unternehmen habe einen Umsatz von 4,49 Milliarden EUR, 9% mehr als im Vorjahr erzielt. Das operative Ergebnis habe 555 Millionen EUR betragen und um 3% über dem Vorjahreswert gelegen. Der bereinigte Jahresüberschuss sei von 286 EUR auf 283 EUR gesunken. Der Gewinn je Aktie sei von 0,88 EUR auf 0,95 EUR gestiegen. Fresenius Medical Care habe die Prognosen für das Jahr 2020 bestätigt und in diesem Jahr weiterhin mit einem Umsatzwachstum und einem Jahresüberschuss im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich gerechnet.



Volkswagen (VOW3.DE) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) habe gesagt, dass es im April ein positives Wachstum der Verkäufe in China im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet habe. (06.05.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa werden gemischt gehandelt und haben Schwierigkeiten, eine klare Richtung zu finden, so die Experten von XTB.Die schwachen europäischen Daten würden die Stimmung belasten. Der ADP-Bericht könnte am frühen Nachmittag (14:15 Uhr) für Aktien ein großer Market Mover sein.Während der heutige Kalender für die europäische Sitzung überwiegend überarbeitete PMIs für den Dienstleistungssektor enthalten habe, hätten einige Länder erstmals Daten für April veröffentlicht. Der Wert für Spanien sei in den einstelligen Bereich von 23 auf 7,1 Punkte gefallen (Erwartung: 10 Punkte). Es sei das erste Mal, dass in einer großen europäischen Wirtschaft ein PMI unter 10 Punkte gefallen sei. Italien habe etwas besser abgeschnitten, denn die Daten hätten einen Rückgang von 17,4 auf 10,8 Punkte gezeigt (Erwartung: 9 Punkte). Die PMIs aus Frankreich und Deutschland seien geringfügig angepasst worden. Der PMI für den britischen Bausektor für April sei von 22 auf nur 8,2 Punkte gefallen.