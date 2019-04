Betrachte man den W1-Chart des DE30, so falle auf, dass der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag höher habe schließen können und die längste Siegesserie seit April/Mai letzten Jahres aufgewiesen habe. Darüber hinaus deute der rein technische Blick darauf hin, dass der Kurs weiter steigen könnte, nachdem die Nackenlinie des umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter-Musters gebrochen worden sei. In diesem Kontext wäre in den nächsten Wochen mit einer Aufwärtsbewegung von 6% gegenüber dem aktuellen Kursstand nicht auszuschließen.



Die Übersicht des deutschen Leitindex zeige, dass die Anzahl der Gewinner und Verlierer nahezu ausgeglichen sei. Kommen wir zuerst auf die Aktie von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) zu sprechen, die rund 2% tiefer gehandelt wird, so die Experten von XTB. Die Aktionäre hätten erklärt, dass das Unternehmen einen proaktiven Ansatz im Umgang mit den US-Rechtsstreitigkeiten verfolgen und eine Anpassung des Vorstands in Betracht ziehen sollte. Darüber hinaus würden sich die Investoren eine umfassende Überprüfung durch Bayer wünschen, da einige von ihnen der Meinung seien, dass eine mögliche Aufteilung des Unternehmens in Crop-Science- und Pharmaunternehmen erforderlich sein könnte. Nach diesen Änderungen sei noch keine Stellungnahme der Gesellschaft zur Forderung der Investoren veröffentlicht worden. Man solle sich daran erinnern, dass Bayer sich mit bis zu 13.400 Klagen konfrontiert sehe, in denen behauptet werde, dass der Unkrautvernichter namens "Roundup" Krebs verursache.



Ein weiterer wichtiger Punkt sei, dass Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900) zum Zeitpunkt des Schreibens um mehr als 2% gesunken sei. Das Unternehmen habe am Freitag mitgeteilt, dass es die Pläne zur Ausgliederung des "Powertrain"-Bereichs vorantreibe und die Vorbereitungen für den Börsengang dieser Division bis Ende des Jahres abgeschlossen sein könnten. Dieser Bericht habe am Freitag erhebliche Gewinne gebracht, so dass die heutigen Verluste auf einige Gewinnmitnahmen zurückzuführen sein könnten. Darüber hinaus sei die Aktie durch die MainFirst Bank von "outperform" auf "neutral" heraufgestuft und das neue Kursziel von 115 EUR auf 156 EUR angehoben worden. Die Aktie werde heute Morgen bei 149,55 EUR gehandelt. (29.04.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach moderaten Anstiegen an der Wall Street am Freitag und einer gemischten Sitzung in Asien war der Beginn des europäischen Handels an den Aktienmärkten wenig eindeutig, so die Experten von XTB.Die meisten Aktienindices hätten ziemlich flach begonnen, mit Ausnahme des spanischen IBEX (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223), der zum Zeitpunkt des Schreibens um mehr als 0,6% nachgebe. Dies sei eine Reaktion auf die vorgezogenen Neuwahlen, die am Sonntag in Spanien stattgefunden hätten. Am Ende sei kein klares Ergebnis zu erkennen gewesen, so dass nun Verhandlungen zwischen den Parteien anstehen dürften. Dies signalisiere mehr Unsicherheit in der spanischen Politik. Andererseits habe der spanische Anleihemarkt nicht wesentlich reagiert, da die 10-jährigen Anleiherenditen um den Schlusskurs vom Freitag schwanken würden.