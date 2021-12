Delivery Hero (DHER.DE) habe eine große Kehrtwende in seiner Strategie angekündigt. Das Unternehmen werde sich nach sieben Monaten seit dem Neustart aus dem deutschen Lieferdienst-Geschäft zurückziehen. Delivery Hero werde sich auch von seinem Geschäft in Japan trennen. Das Unternehmen habe beschlossen, sich aus diesen Märkten zurückzuziehen, nachdem sich der Wettbewerb als zu hart erwiesen habe. Der Markt habe diese Entscheidung begrüßt und die Aktien des Unternehmens hätten aufgrund dieser Nachricht sprunghaft angezogen.



Die Deutsche Telekom (DTE.DE) habe Deloitte als neuen Wirtschaftsprüfer gewählt. Deloitte werde EY als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens ablösen. Die Entscheidung folge auf den Skandal um Wirecard, das zusammengebrochene Zahlungsunternehmen, das EY als Wirtschaftsprüfer gehabt habe.



Einschätzungen von Analysten



- Brenntag (BNR.DE) von Baader Helvea auf "add" hochgestuft. Das Kursziel sei auf 85,00 Euro gesetzt worden.

- Barclays stufe Aroundtown (AT1.DE) mit "Underweight" ein. Das Kursziel sei auf 5,00 Euro gesetzt worden.



Der Aktienkurs von Delivery Hero (DHER.DE) sei nach der Nachricht über den Ausstieg des Unternehmens aus dem deutschen Lieferdienstgeschäft gestiegen. Die Aktie sei an der mittelfristigen Unterstützungszone bei 90,00 Euro abgeprallt. Der nächste Widerstand befinde sich im Bereich von 104,00 Euro und werde durch das 38,2%-Retracement des jüngsten Kursrückgangs markiert. Quelle: xStation 5 (22.12.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einem volatilen Wochenbeginn notieren die europäischen Aktienindices am Mittwoch uneinheitlich, so die Experten von XTB.Die wichtigsten Indices Europas hätten die Rückgänge vom Montag ausgleichen können und würden nun mehr oder weniger unverändert auf Wochenbasis notieren. Die Indices aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Spanien würden leichte Gewinne verzeichnen, während die Indices aus dem Vereinigten Königreich, Italien, Österreich und Belgien leicht fallen würden. Der Wirtschaftskalender für heute enthalte keine wichtigen Veröffentlichungen für Aktienhändler. Der für 14:30 Uhr angesetzte US-BIP-Bericht werde eine dritte Veröffentlichung sein und dürfte keinen großen Einfluss auf die Märkte haben.Der DE30 sei zu Beginn dieser Woche von einer wichtigen Unterstützungszone abgeprallt. Der Bereich unterhalb des 23,6%-Retracements des im November 2020 gestarteten Aufwärtsimpulses sei auch mit der unteren Grenze der lokalen Marktgeometrie markiert. Dem Index sei es zum zweiten Mal in diesem Monat nicht gelungen, die Zone bei 15.070 Punkten zu überwinden. Darüber hinaus sei am Montag ein bullisches Kerzenmuster ausgebildet worden, was die Chancen auf eine Erholung erhöhe. Der DE30 habe zugelegt und die 200-Tage-Linie getestet, es aber nicht geschafft, darüber auszubrechen. Sollte den Bullen ein Durchbruch über diese Hürde gelingen, könnte das lokale Hoch bei 15.820 Punkten das nächste Ziel sein. Dies sei die Nackenlinie des Doppelboden-Musters, und ein Durchbruch darüber könnte eine Bewegung zu neuen Allzeithochs auslösen.