Die Aktie der Lufthansa sei vorbörslich um mehr als 5% gefallen, nachdem bekannt geworden sei, dass die KB Holding GmBH, das Investmentvehikel der Familie Thiele, die nach der deutschen Regierung der zweitgrößte Aktionär sei, 33 Millionen ihrer 60 Millionen Aktien der Airline-Gruppe verkaufen werde.



BASF SE (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11) und mehrere andere Unternehmen befänden sich in Vorgesprächen über die Nutzung eines Bundesfonds für saubere Technologien, um in Kanada mit der Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge zu beginnen, habe ein mit den Gesprächen vertrauter Regierungsvertreter gesagt. Unabhängig davon werde BASF ein Joint Venture mit dem chinesischen Batteriemateriallieferanten Ningbo Shanshan gründen, um eine Schlüsselkomponente für Lithium-Ionen-Batterien herzustellen.



BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) habe gestern angekündigt, dass das Unternehmen in diesem Quartal einen Gewinnanstieg von rund 1 Mrd. Euro aus der Neubewertung einer Rückstellung für eine EU-Strafe erhalten werde, die wegen angeblicher Absprachen mit anderen deutschen Autoherstellern zur Verzögerung der Einführung sauberer Autos verhängt worden sei.



Die Aktien von Volkswagen würden einen "überzeugenden Einstiegspunkt" bieten, sage Citi, nachdem die Aktien des Unternehmens seit dem Anstieg im März, nachdem ein ehrgeiziges Programm für Elektrofahrzeuge angekündigt worden sei, etwas nach unten gedriftet seien.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte handeln am Freitag uneinheitlich, da die Investoren die Veröffentlichung der vorläufigen PMI-Daten verdauten, so die Experten von XTB.Der IHS Markit PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Deutschland sei im Mai auf 64 von 66,2 im Vormonat gefallen und habe unter den Erwartungen der Analysten von 65,9 gelegen, da rekordverdächtige Lieferverzögerungen bei einer zunehmenden Anzahl von Unternehmen zu Produktionsstörungen geführt hätten. Dies wiederum habe zu einem weiteren Anstieg der Einkaufspreise des Verarbeitenden Gewerbes geführt, die mit der schnellsten Rate seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 1996 gestiegen seien. Derweil sei die Dienstleistungsaktivität im Mai auf 52,8 gestiegen, von 49,9 im April und über dem Marktkonsens von 52,0. Dies sei der stärkste Anstieg seit Juli 2020, was zum Teil darauf zurückzuführen sei, dass einige Lockerungsmaßnahmen im Laufe des Monats wieder gelockert worden seien. An der Preisfront habe der Kostendruck im Dienstleistungssektor den höchsten Stand seit fast 13 Jahren erreicht.Die heutigen Daten würden darauf hindeuten, dass dem Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland bei anhaltenden Problemen in der Lieferkette die Puste ausgehen könnte, was wiederum den Preisdruck weiter erhöhen könnte.