Bayer (BAYN.DE) (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) erwarte, dass die Prozesskosten für die Bearbeitung künftiger Klagen im Zusammenhang mit ihrem Unkrautbekämpfungsmittel Roundup von 1,25 Milliarden Dollar auf 2 Milliarden Dollar steigen würden. Das Unternehmen habe es versäumt, die ausstehenden US-Roundup-Klagen bis Montag beizulegen, also bis zu der Frist, die ein Richter gesetzt habe. Bayer habe auch schwache Quartalszahlen veröffentlicht, da die Pandemie die Nachfrage nach wichtigen landwirtschaftlichen und pharmazeutischen Produkten beeinträchtige. Das Unternehmen habe rund 1,80 Milliarden Euro vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwirtschaftet, während Analysten einen Gewinn von 2,06 Milliarden Euro erwartet hätten. Auch der Umsatz sei hinter den Prognosen zurückgeblieben.



BMW (BMW.DE) (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000) habe gestern angekündigt, dass während der virtuellen Veranstaltung NEXTGEN am 11. November das endgültige Design seines Elektrofahrzeugs iNext enthüllen werde, das Teslas Modell 3 herausfordern solle. Tesla könnte Schwierigkeiten bekommen, das Modell 3 für einen Preis von 35.000 Dollar zu produzieren, und daher wäre der iNext ein echter Konkurrent in diesem Segment, habe Electrek unter Berufung auf Ian Robertson, den Vertriebs- und Marketingleiter von BMW berichtet.



Die Daimler Truck AG (DAI.DE) und die Volvo Group (VOLVB.SE) (ISIN: SE0000115446, WKN: 855689) würden ihre Kräfte bei der Entwicklung wasserstoffbetriebener Brennstoffzellen für den Fernverkehr bündeln. Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000) und Volvo, zwei der weltweit größten Hersteller von schweren Lastkraftwagen, hätten eine verbindliche Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures im rasch wachsenden Bereich der Hersteller unterzeichnet, die die Null-Emissions-Technologie verfolgen würden. Daimler bringe jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der Brennstoffzelle mit. Volvo bringe Geld, um die Arbeit zu beschleunigen. Volvo werde rund 600 Millionen Euro in bar für 50% der Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG zahlen.



Die Carlyle Group CG sei bereit, Flender von der Siemens AG (SIE.DE) (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610) für einen Unternehmenswert von 2 Milliarden Euro zu kaufen. Die Bedingungen der Transaktion, die noch der Zustimmung der Aufsichtsbehörden bedürfe, seien von dem Unternehmen nicht bekannt gegeben worden. Flender sei der Marktführer in der mechanischen und elektrischen Antriebstechnik und in 35 Ländern tätig. Das umfassende Produkt- und Serviceportfolio des Unternehmens umfasse Getriebe, Kupplungen und Generatoren für eine Vielzahl von Branchen. (03.11.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices werden heute höher gehandelt, da sich die Risikostimmung im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen verbessert hat, so die Experten von XTB.Joe Biden führe weiterhin die Umfragen an, obwohl das Rennen in einigen umkämpften Bundesstaaten weiterhin eng sei und es einige Zeit dauern könnte, bis die Wahlergebnisse bekannt gegeben würden. Dennoch seien die Anleger nach wie vor besorgt über die negativen Auswirkungen der neuen Corona-Maßnahmen auf die Erholung Europas, da die Infektionsraten weiter steigen würden. Italien habe neue Beschränkungen verhängt, darunter die Einschränkung des Reiseverkehrs zwischen den Regionen und eine nächtliche Ausgangssperre, doch die Regierung habe beschlossen, keinen zweiten Lockdown einzuführen. Unterdessen hätten sowohl Frankreich als auch Spanien am Montag eine Rekordzahl der täglichen Neuinfektionen gemeldet. Deutschland habe heute weitere 131 Todesfälle gemeldet, den höchsten Stand seit Anfang Mai.