Der deutsche Leitindex habe die 50-Stunden-Linie unterschritten und sei zu Beginn der heutigen europäischen Sitzung gefallen. Die Abwärtsbewegung sei jedoch an der 200-Stunden-Linie (13.210 Punkte) gestoppt worden. Die Bullen konnten die Verluste wieder ausgleichen, aber die Bären scheinen die Kontrolle zu behalten, so die Experten von XTB. Die Mitte des Konsolidierungsbereichs nahe der 100-Stunden-Linie (13.225 Punkte) könnte als wichtige Unterstützung dienen. Im Falle eines tieferen Pullbacks könnte ein Test der 200-Stunden-Linie bevorstehen, während die obere Grenze der genannten Seitwärtsbewegung weiter als entscheidender Widerstand fungiere.



Fast alle Mitglieder des DE30 würden zu Beginn der heutigen Sitzung Rückgänge aufweisen. Die Anleger würden weitere Spannungen an der Handelsfront befürchten, nachdem US-Präsident Donald Trump gestern Gesetze unterzeichnet habe, die die pro-demokratischen Bewegung in Hong-Kong unterstützen würden. Die Automobil- und IT-Branche würden zu den größten Verlierern gehören.



Insidern zufolge verkaufe die Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) Wertpapiere im Wert von 50 Mrd. USD an Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332). Dies wäre das zweite Mal, dass die US-Investmentbank Vermögenswerte des deutschen Kreditgebers kaufe - die Deutsche Bank unternehme derzeit große Anstrengungen um ihre Bilanz zu entlasten. Zuvor habe Goldman Sachs ein Portfolio von asiatischen Aktienderivaten der Deutschen Bank gekauft. Die Aktie der Deutschen Bank habe gestern steigen können, aber dieser Gewinn sei inzwischen vollständig abgegeben worden.



Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) sei heute früh der größte Underperformer. Die Fluggesellschaft werde durch die zurückgehende Risikobereitschaft sowie die von der US-Luftfahrtbehörde geforderten Geldbußen (6,4 Mio. USD) unter Druck gesetzt. Die Fluggesellschaft solle rund 600 Flüge nach San Diego und Philadelphia ohne erforderliche Genehmigung durchgeführt haben. Die Lufthansa habe 30 Tage Zeit, um darauf zu reagieren. (28.11.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten ist am Donnerstag verhalten, da die Anleger eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China befürchten, so die Experten von XTB.Aktien aus Portugal und Polen würden die größten Rückgänge aufweisen, während Aktien aus der Schweiz und Spanien leicht über ihren gestrigen Schlusskursen notieren würden. Telekommunikations- und Automobilunternehmen würden die Verluste anführen, während der Immobiliensektor und der Einzelhandel besser abschneiden würden.