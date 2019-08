Gleichzeitig hätten die Daten gezeigt, dass die Inlandsnachfrage mit einem Auftragsrückgang von 1% nach wie vor verhalten sei - der größte monatlichen Rückgang seit März. Insgesamt könnten die Daten nicht als Durchbruch bei der weit verbreiteten Schwäche im deutschen Industriesektor angesehen werden. Daher sollte das heutige Update die Haltung der EZB, die auf eine Wiederaufnahme der geldpolitischen Lockerung im September hindeute, nicht beeinträchtigen.



Bei Betrachtung der einzelnen DE30-Titel sei die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200) hervorzuheben. Der Kurs habe bereits mehr als 4% zugelegt, nachdem die Erträge im zweiten Quartal angesichts des gesamtwirtschaftlichen Gegenwinds beeindruckend widerstandsfähig gewesen seien. Das Betriebsergebnis habe 769 Mio. betragen, verglichen mit der durchschnittlichen Bloomberg-Schätzung von 756 Mio. Der Jahresüberschuss habe mit 458 Mio. EUR ebenfalls deutlich den Konsens (442 Mio. EUR) übertroffen. Zu diesem beeindruckenden Ergebnis habe vor allem die Post- und Paketsparte beigetragen, deren Betriebsergebnis 177 Mio. EUR (Erwartung: 155 Mio.) betragen habe. Daraufhin habe das Unternehmen die untere Grenze seines Ergebnisziels für 2019 um 100 Mio. angehoben und erwarte nun ein EBIT zwischen 4 Mrd. EUR und 4,3 Mrd. EUR.



Die Aktie von Beiersdorf (ISIN DE0005200000/ WKN 520000) sei im Aufwind, nachdem das Unternehmen die Erwartungen an das Ergebnis erfüllt habe und das Umsatzwachstum 2019 habe aufrechterhalten können. Infolgedessen sähen die Prognosen für die EBIT-Marge 2019 nach Ansicht eines RBC-Analysten nach wie vor erreichbar aus. (06.08.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die letzten Stunden waren an den Finanzmärkten bemerkenswert turbulent mit enormen Kursverlusten bei Aktien von Asien bis in die USA, da die Anleger die negativen Nachrichten zum Handelsstreit zwischen den USA und China verdauten, so die Experten von XTB.Auch wenn das Weiße Haus China erneut der Währungsmanipulation beschuldigt habe, sei darauf hingewiesen, dass Peking den Referenzwert für den Onshore-Yuan nicht oberhalb der 7er-Marke festgelegt habe. Dieser Schritt habe die Stimmung zur Mitte der Asien-Sitzung verbessert, und auch in Europa sei eine positive Stimmung zu beobachten. Die ersten 30 Handelsminuten hätten in Frankreich (FRA40), Deutschland (DE30) und Italien (ITA40) moderate Zuwächse gebracht, während der spanische IBEX (SPA35) bisher gefallen sei. Darüber hinaus dürfte sich die Marktstimmung weiter aufhellen, nachdem der Auftragseingang in der deutschen Industrie für Juni deutlich stärker ausgefallen sei als erwartet: Die Aufträge hätten sich auf Monatsbasis um 2,5% erholt, angeführt von einem kräftigen Anstieg der Auslandsaufträge von 5% (insbesondere aus Nicht-Euro-Ländern: +8,6%).