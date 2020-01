Nach dem Bericht der Rheinischen Post stehe RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712) (RWE.DE) kurz vor einer Einigung mit dem deutschen Wirtschaftsminister, die das Unternehmen für den nationalen Kohleausstieg entschädigen würde. RWE könnte 2 Mrd. EUR an Abfindungen und zusätzliches Geld zur Finanzierung der damit verbundenen Entlassungen erhalten.



Investoren würden heute positiver auf Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) (BAYN.DE) blicken, nachdem Bloomberg berichtet habe, dass die Gespräche zur Beilegung der Glyphosat-Fälle an Fahrt gewinnen würden.



ANALYSTENREAKTIONEN



- Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520) (DUE.DE) sei bei der Société Générale von "Halten" auf "Kaufen" heraufgestuft worden. Das Kursziel sei auf 44 EUR festgelegt worden.



- NORMA Group (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV) (NOEJ.DE) sei bei der Société Générale von "Halten" auf "Kaufen" heraufgestuft worden. Das Kursziel sei auf 52 EUR festgelegt worden.



- E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99) (EOAN.DE) sei von "underperform" bei der BofA Global Research auf "neutral" heraufgestuft worden. Das Kursziel sei auf 10 EUR festgelegt worden. (10.01.2020/ac/a/m)







Die wichtigsten Aktienmarktindices des "alten Kontinents" seien am Freitag höher gestartet, hätten aber die Gewinne aufgegeben und seien bis zum Ende der ersten Stunde des Handels in den negativen Bereich geschwenkt.Die gestern veröffentlichten Daten zur deutschen Industrieproduktion für November hätten mit einem Anstieg von 1,1% im Monatsvergleich nach oben überrascht. Auch in Italien (+0,1%) und Frankreich (+0,3%) sei die Produktion stärker gestiegen als erwartet (jeweils im Monatsvergleich). Die spanischen Daten seien sogar noch besser mit einem Anstieg von 1% gegenüber einem erwarteten Anstieg von 0,2% (im Monatsvergleich) gewesen. Die Daten würden zeigen, dass der Produktionseinbruch in Europa die Talsohle erreicht haben könnte und eine Verbesserung bevorstehe. Allerdings sollte man bedenken, dass die Zahlen für Deutschland und Italien noch immer tief im negativen Bereich liegen würden.Wie die FAZ berichte, kaufe Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) (VOW1.DE) den deutschen Softwarehersteller Diconium. Volkswagen habe im Jahr 2018 49% der Anteile an dem Unternehmen gekauft und wolle nun den restlichen Teil übernehmen. Die Übernahme werde die Innovationskraft des Autobauers im Bereich der Digitalisierung stärken. Finanzielle Details der Transaktion seien von der Zeitung nicht bekannt gegeben worden.