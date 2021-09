Heute sei der erste Tag, an dem der deutsche Leitindex in einem neuen, 40 Mitglieder umfassenden Format gehandelt werde. Unter den Unternehmen, die ihren Weg in den Index gefunden hätten, finde man:



- Airbus (AIR.DE)

- Porsche Automobil Holding (PAH3.DE)

- PUMA (PUM.DE)

- HelloFresh (HFG.DE)

- Zalando (ZAL.DE)

- Siemens Healthineers (SHL.DE)

- Sartorius (SRT.DE)

- QIAGEN (QGEN.US)

- Brenntag (BNR.DE)

- Symrise (SY1.DE)



Vonovia (VNA.DE) (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J) und Deutsche Wohnen (DWNI.DE) (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C) hätten sich im Rahmen eines Deals für Berlin auf den Verkauf von 14.750 Wohnungen in Berlin geeinigt. Die Wohnungen seien für 2,46 Milliarden Euro verkauft worden, was die Unternehmen als fairen Preis ansähen.



Infineon (IFX.DE) (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100) habe am Freitag eine neue Chip-Produktionsstätte in Österreich eröffnet. Die 1,6 Milliarden Euro teure Produktionsstätte sei früher als geplant eröffnet worden, und Infineon erwarte, dass sie bis zu 2 Milliarden Euro Jahresumsatz einbringen werde.



Airbus (AIR.DE) (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914) habe eine Einigung mit AirAsia erzielt, um den Auftrag der malaysischen Fluggesellschaft zu ändern. Die neue Vereinbarung beinhalte keine Stornierung von über 400 Jets, die AirAsia bei Airbus bestellt habe, sondern einen neuen Lieferplan sowie Preissenkungen. (20.09.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren zu Beginn der neuen Woche im Minus, so die Experten von XTB.Die Situation im chinesischen Immobiliensektor sei nach wie vor der Hauptgrund für die Besorgnis, und mögliche Spillover-Effekte würden ein großes Risiko für die internationalen Märkte darstellen. Die wichtigsten europäischen Indices würden heute 1 bis 2% niedriger notieren, und die aktuelle Lage an den US-Terminmärkten deute auf eine ähnlich schwache Eröffnung der Kassasitzung an der Wall Street hin.Die Aktienmärkte in Europa seien heute auf Talfahrt. Die Sorgen über mögliche Zahlungsausfälle von Unternehmen im chinesischen Immobiliensektor seien die Hauptauslöser für den heutigen Ausverkauf. Der deutsche Leitindex (DE30) (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bilde hier keine Ausnahme und notiere aktuell 2% niedriger. Ein Blick auf den DE30 auf Tagesbasis zeige, dass der Index einen der schlimmsten eintägigen Ausverkäufe seit Wochen erlebe. Der Index habe die letzte Handelswoche in der Nähe der 100-Stunden-Linie beendet, doch zu Beginn der neuen Woche hätten die Verkäufe wieder eingesetzt. Der Index sei zudem unter die untere Grenze der Marktgeometrie in der Nähe von 15.200 Punkten gefallen. Sollte der DE30 den Tag unterhalb dieses Bereichs beenden, würden die technischen Aussichten eher bärisch sein. In einem solchen Szenario würden das 23,6%-Retracement und die 200-Stunden-Linie im Bereich von 14.900 Punkten als nächste Unterstützung dienen.