Die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200) habe am Dienstag bekannt gegeben, dass sie die Übernahme von Hillebrand für 1,5 Milliarden Euro vereinbart habe. Hillebrand sei eine Getränkeschifffahrtsgesellschaft. Dies sei die größte Übernahme, die die Deutsche Post seit 2005 getätigt habe, und werde dazu beitragen, ihre Seeverkehrssparte zu stärken. Die Deutsche Post habe erklärt, dass das Getränkeschifffahrtsgeschäft eine höhere Gewinnspanne aufweise als das Speditionsgeschäft.



Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888) habe einen Liefervertrag mit einem Geschäftsbereich der JinkoSolar Holding, einem der weltweit größten Hersteller von Solarzellen, unterzeichnet. Die Vereinbarung sehe vor, dass Wacker Chemie zwischen September 2021 und Dezember 2026 70 Tausend Tonnen Polysilizium an JinkoSolar liefere. Der Kaufpreis werde sich am Marktpreis für Polysilizium orientieren.



Einschätzungen von Analysten



GEA Group (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200) sei von der DZ BANK auf "halten" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 38 Euro gesetzt worden.



FMR Frankfurt Main stufe Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480) auf "halten" herab. Das Kursziel sei auf 39 Euro gesetzt worden. (18.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren am Mittwoch leicht im Minus, so die Experten von XTB.Die Indices aus dem östlichen Teil Europas seien die größten Nachzügler: Der russische RTS falle um 0,6% und der polnische WIG20 um 0,8%. Unter den europäischen Gewinnern würden sich heute die Indices aus Schweden, Portugal, Spanien und der Schweiz finden. Die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls um 20:00 Uhr sei das wichtigste makroökonomische Ereignis des Tages, aber der Markt erwarte nicht, dass es sich als Überraschung erweisen und große Marktbewegungen auslösen werde.Dem DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei es nicht gelungen, das lokale Hoch bei 15.950 Punkten zu überwinden und habe heute nach unten gedreht. Es sehe jedoch so aus, als ob es den Bullen gelungen sei, den Rückgang in der Nähe des 33er-EMA (H4) zu stoppen. Eine solche Entwicklung erhöhe die Chancen, dass der Index wieder über die kurzfristige Aufwärtstrendlinie klettere und den oben erwähnten Bereich von 15.950 Punkten erneut teste. Man sollte beachten, dass dies auch die Nackenlinie des kurzfristigen Doppelboden-Musters markiere. Die potenzielle Spanne für den Ausbruch aus diesem Muster liege bei etwa 115 Punkten, sodass der DE30 im Falle eines Ausbruchs neue Allzeithochs erreichen würde.