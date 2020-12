Die starke Abwärtsbewegung, die durch den Bloomberg-Bericht über den Brexit ausgelöst worden sei, habe zu einem Test der Aufwärtstrendlinie geführt, aber der Index habe sich schnell von dem Rückgang erholt. Der DAX müsse wieder über 13.360 Punkte steigen, um zu bestätigen, dass der anhaltende Rückgang nur eine Korrektur sei. Solange der Index jedoch über der Untergrenze der Overbalance-Struktur bei 13.250 Punkten bleibe, sei es noch zu früh, um von einem länger anhaltenden Rückgang zu sprechen.



Die Deutsche Bank wolle einem Reuters-Bericht zufolge ein Drittel der Stellen im Prviatkundengeschäft in den Zentren in Frankfurt und Bonn streichen. Damit sollten die Kosten gesenkt werden, was zu einem Abbau von rund 350 Stellen führen werde. Der Abbau solle bis Ende 2022 vollzogen werden.



Beiersdorf habe Astrid Hermann zur neuen Finanzvorständin ernannt. Sie werde ab Januar die Leitung des Unternehmens übernehmen und den bisherigen Vorstand ersetzen, der sich entschlossen habe, das Unternehmen zu verlassen.



Daimler werde gemeinsam mit seinem chinesischen Partner Beiqi Foton Motor rund 580 Millionen Dollar investieren, um in Peking mit der Produktion von schweren Lkws der Marke Mercedes-Benz zu beginnen. Die Produktion werde voraussichtlich in zwei Jahren anlaufen. (02.12.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa werden am Mittwoch gemischt gehandelt, so die Experten von XTB.Deutsche, französische, italienische und niederländische Aktien würden fallen, während die Blue-Chips aus Großbritannien, Spanien und Portugal kleine Gewinne verzeichnen würden. Der polnische WIG20 (W20) schneide besser ab, da er zum Zeitpunkt der Veröffentlichung rund 0,7% angestiegen sei. Die europäischen Indices seien gefallen, als Bloomberg berichtet habe, dass Barnier die EU-Mitgliedsländer vor einem möglichen No-Deal-Brexit warnen solle. Der ADP-Beschäftigungsbericht für November um 14:15 Uhr sei ein potenzielles Risikoereignis, da er zeigen werde, ob sich die Erholung auf dem US-Arbeitsmarkt weiter verlangsame. DAX habe gestern das jüngste Hoch nicht durchbrechen können und begonnen, sich zurückzuziehen. Der deutsche Leitindex habe heute Morgen erneut die Marke von 13.360 Punkten getestet, nachdem er über Nacht unter diesen Wert gefallen sei. Allerdings sei es den Bullen nicht gelungen, den Index wieder über diese Hürde zu bringen, und man habe seither einen weiteren Rückgang gesehen