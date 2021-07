Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den Vortagesverlusten konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Mittwoch wieder Boden gutmachen, so die Analysten der Helaba.



Der um rund 3 USD rückläufige Ölpreis habe entscheidenden Anteil an dieser Entwicklung. Auch die Aussagen der EU-Kommission, wonach der Wirtschaft ein starkes Comeback bevorstehe, hätten gestützt. Auf der anderen Seite seien erneut die Automobilwerte, allen voran Daimler unter Abgabedruck gestanden, Siemens Energy habe die Verliererliste angeführt. Bezogen auf den deutschen Gesamtmarkt sei bemerkenswert, dass 92 Aktien neue Hochs und lediglich 8 neue Tiefs ausgebildet hätten. Unter den DAX-Werten hätten adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF), Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) und Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) neue Rekordmarken markiert. Aus dem MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) sei dies beispielsweise bei PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) der Fall gewesen. Einmal mehr dränge sich der Eindruck auf, dass verschiedene Risikofaktoren ausgeblendet würden. Wie lange dass noch der Fall sein werde, bleibe abzuwarten. Gleiches gelte für den statistisch nachweisbaren Effekt des "Sommerlochs". Es werde unterstellt, dass dieses mit dem US-Unabhängigkeitstag (4. Juli) beginne und bis in den September hineinreiche. Mit Blick auf den V-DAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) falle auf, dass sich dieser mittlerweile über der 17er-Marke behaupte. Insofern erscheine es ratsam, in den kommenden Tagen die weitere Entwicklung zu beobachten.



EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Mit dem am Dienstag vollzogenen Rücksetzer des DAX habe erneut eine Annäherung an die richtungsweisende 55-Tage-Linie (15.450) stattgefunden. Der anschließende Rebound untermauere deren Stellenwert eindrucksvoll. Entsprechend müsse aber auch ins Kalkül gezogen werden, dass ein Rutsch unter den Durchschnitt zu einer Beschleunigung der dann laufenden Abwärtsbewegung führen dürfte. Insbesondere wenn im Nachgang auch die vom Wochenchart abgeleitete, bei 15.336 Zählern verlaufende Strukturprojektion durchbrochen werden sollte. Mit dem gestrigen Kursanstieg stelle sich der auf der Oberseite verbleibende Spielraum aus technischer Sicht überschaubar dar. (08.07.2021/ac/a/m)



