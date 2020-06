Der DAX gebe aktuell mächtig Gas. Während mittelfristige Indikatoren allmählich in "heißen" Bereichen ankämen (z.B. RSI gestern bei 71), schienen die größten deutschen Aktien weiter keine Widerstände zu kennen. In der Geschichte habe der DAX es bereits 39 mal fertigbekommen, innerhalb von maximal sieben Tagen prozentual zweistellig zuzulegen.



Kein Grund für besondere Agitation



Die Statistik zeige, dass es auch auf diesem stark erhöhten Niveau keinen systematischen Vorteil für die Bären gebe. In der Tendenz habe sich der DAX in den darauffolgenden Tagen sogar weiter verbessert.



Weder für Bullen noch für Bären eröffne die aktuelle Situation damit besondere Chancen. Mittelfristig setze sich aber eine Aufwärtsbewegung nach obiger Definition dann mehrheitlich fort. Natürlich gebe es auch hier prominente Ausnahmen, etwa zwei Beispiele aus dem Oktober und November 2008. An diesen sei jedoch besonders gewesen, dass der DAX unterhalb seiner 200-Tage-Linie notiert habe. Diese habe er in diesem Fall nur knapp (weil heute) übersprungen. Die Bären könnten allerdings in die Waagschale werfen, dass es nach den bisherigen, stärksten Junistarts erst einmal zu Gewinnmitnahmen gekommen sei. Der bislang stärkste Juniauftakt (2000: +4,63% nach zwei Handelstagen) wie auch ähnliche Fälle seien eher von Gewinnmitnahmen gefolgt worden.



Aus technischer Sicht sei der Markt heiß gelaufen. Es gebe aber kurzfristig keine starken Hinweise, dass dies nun ein Heimspiel für die Bären (oder auch die Bullen) wäre. Mittelfristig würden Rücksetzer von der technischen Seite hingegen Kaufgelegenheiten bleiben. (03.06.2020/ac/a/m)







