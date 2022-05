Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Eröffnungs- und Schlusskurs waren gestern zwar nahezu deckungsgleich, doch der Wochenauftakt kann beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) durchaus als gelungen bezeichnet werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das liege vor allem an drei charttechnischen Weichenstellungen: Zum einen gewinne ein nachhaltiger Bruch des Anfang Januar etablierten Baissetrends (akt. bei 13.920 Punkten) mehr und mehr an Konturen, zum anderen hätten die deutschen "blue chips" gestern die inzwischen wieder steigende 50-Tages-Linie (akt. bei 14.121 Punkten) zurückerobern können. Als drittes Argument könnten die Bullen das Aufwärtsgap vom vergangenen Freitag bei 13.882/13.944 Punkten auf der Habenseite verbuchen. Im Zusammenspiel mit der negativen Kurslücke des Vortages entstehe sogar eine sog. "Inselumkehr" - ein seltenes, aber zuverlässiges Chartsignal. Vor allem ein Anstieg über die jüngsten Hochpunkte bei 14.200 Punkten würde der Aufwärtsreaktion der letzten Handelstage zusätzlichen Nachdruck verleihen. Das besondere Muster "island reversal" bzw. die oben genannte Kurslücke bei knapp 13.900 Punkten diene in Zukunft als wichtige Unterstützung. Ein Bruch dieser Bastion würde deshalb der aktuellen Ausbruchschance einen herben Dämpfer verpassen. (24.05.2022/ac/a/m)



