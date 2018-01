Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bereits an den vergangenen Handelstagen hat sich, insbesondere von technischer Seite, eine Reihe von Schwächeanzeichen abgezeichnet, so die Analysten der Helaba im Kommentar zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900).



Diese Tendenz habe sich gestern fortgesetzt. Insofern dränge sich der Eindruck auf, dass der DAX aktuell über wenig Kraft verfüge und damit der Spielraum auf der Oberseite weiterhin begrenzt zu sein scheine. Neben dem festen Euro hätten zuletzt auch die steigenden Renditen belastet. Die fünfjährigen Bundesanleihen seien erstmals seit Ende 2015 wieder ins Plus gedreht, in den USA seien die zehnjährigen Treasurys auf den höchsten Stand seit dem April 2014 geklettert. Entsprechend werde von dieser Seite der Gegenwind für den Aktienmarkt größer. Darüber hinaus hätten kaum positive Impulse ausgemacht werden können. Entsprechend stehe der DAX weiterhin auf wackeligen Beinen und bleibe anfällig für Rücksetzer.



An der charttechnischen Beurteilung des DAX habe sich gestern nichts verändert. Das beim DMI ausgelöste Verkaufssignal habe Bestand, während von den Oszillatoren keine klaren Signale abzuleiten seien. Auf der Habenseite könne verbucht werden, dass sich der Index zwar der 21-Tagelinie (13.261) erneut angenähert habe und ein erneuter Test des Durchschnitts noch ausgeblieben sei. Zudem habe der Schlusskurs oberhalb einer Gann-Linie gelegen. Sowohl beim Tageshoch- als auch beim Tief seien die Werte des Vortages leicht übertroffen worden. Diese Momentaufnahme sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Fundament im übertragenen Sinn verstärkt Risse bekomme. (30.01.2018/ac/a/m)