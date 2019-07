Die erneuten taubenhaften Äußerungen des FED-Chefs Jerome Powell bei den beiden Anhörungen und insbesondere bei der Anhörung vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses am Mittwoch hätten einmal mehr Hoffnung auf eine Zinssenkung am 31. Juli gegeben. Die jüngste Rally sei somit eine Spekulation auf die Zinssenkung. Die Marktteilnehmer würden das Gerücht kaufen und dann die Fakten verkaufen. Die US-Verbraucherpreise am Donnerstag könnten aber Anlass geben, behutsam mit der Zinsschraube umzugehen, denn auf Jahressicht sei die US-Inflation um 2,1 Prozent gestiegen. Viel Raum für mehrere Zinssenkungen wäre somit nicht vorhanden.



In der neuen Woche stehe die neue Berichtssaison in den Startlöchern. US-Großbanken wie Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo würden den Anfang machen, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Netflix, eBay, American Express, IBM, United Health und viele weitere würden folgen. Die Ergebnisse für das zweite Quartal könnten bei vielen US-Konzernen erste Enttäuschungen offenbaren, außerdem seien die US-Indices auch schon technisch recht heiß gelaufen.



Geldpolitik allein sei nicht der Heilsbringer



"Die Schlagzahl an Gewinnwarnungen deutscher Konzerne nimmt weiter zu und verdeutlicht die auf die deutsche Wirtschaft zukommenden Schwierigkeiten", so Dirk Friczewsky, Finanzanalyst für LYNX Broker. "Die bereits angekündigten Negativzinsen der EZB werden kein Heilsbringer", erläutere Friczewsky. (15.07.2019/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Blickt man auf die europäischen umsatzstarken Indices, wie den Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) oder den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so ist deren Weg zu den alten Rekordständen noch weit, so die Experten von LYNX Broker.Anders in den USA: Die US-Leitindices Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) hätten am Freitag einmal mehr neue Rekordstände erreicht, der Dow Jones habe die 27.000-Punkte-Marke deutlich hinter sich gelassen und auch der NASDAQ 100 sei einen neuen Rekord gebrochen und liege jetzt nicht mehr weit von der 8.000-Punkte-Marke entfernt. Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe sich ebenfalls in die Rekordfahrt der US-Indices eingereiht und jenseits der 3.000-Punkte-Marke mit einem neuen Allzeithoch geschlossen. Bei der Betrachtung der Sektorenperformances des marktbreiten US-Leitindex S&P 500 sei am Freitag besonders das negative Abschnei den des Gesundheits- und Pharmasektors ins Auge gefallen, der um 1,16 Prozent nachgegeben habe. Der Industriesektor hingegen habe mit einer Outperformance von +1,75 Prozent glänzen können und auch der Nicht-Basiskonsumgüter-Sektor habe mit einem Plus von 1,15 Prozent auf den vorderen Plätzen gelegen. Die eher defensiven Werte aus den Sektoren Gesundheit und Pharma, Immobilien sowie der Sektor Versorger hätten allesamt im roten Bereich gelegen.