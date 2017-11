FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX konnte am Montag sein hohes Niveau verteidigen, die Umsätze blieben aber am Brückentag und im Vorfeld der heutigen FOMC-Entscheidung unterdurchschnittlich, so die Analysten der Helaba.Insgesamt setze sich der optimistische Grundton aber fort, unterstützt unter anderem von den Kursgewinnen an der Börse in Madrid. Die Übernahme der katalonischen Amtsgeschäfte von der Zentralregierung und weitgehend friedlich verlaufende Demonstrationen zugunsten der Einheit Spaniens hätten Sorgen vor einer Aufspaltung verdrängt. Gestern sei der Aktienmarkt hierzulande feiertagsbedingt geschlossen geblieben. Die Kursgewinne der anderen europäischen Märkte dürfte der DAX heute zunächst nachvollziehen und damit in den Bereich eines neuen Allzeithochs vordringen.Dem DAX sei es zuletzt gelungen, sich von verschiedenen Hürden wie die Begrenzung des Regressionskanals oder dem oberen Band des Price-Range-Channels nach oben abzusetzen. Nun stehe der Index vor einer weiteren, großen Herausforderung in Form einer Strukturprojektion. Derartige Widerstände hätten sich in der Vergangenheit als sehr nachhaltig erwiesen. Insofern werde es spannend zu sehen sein, ob die Schwungkraft des Indexes ausreiche, um den skizzierten Widerstand (13.270) zu durchbrechen. (01.11.2017/ac/a/m)