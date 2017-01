FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Bereits an den Vortagen präsentierte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) relativ impulslos, so die Analysten der Helaba.Wenig neue Erkenntnisse liefere derzeit ein Blick auf den DAX-Chart. Weiterhin vollziehe der Index eine Konsolidierung. Die Frage sei lediglich, ob es sich um eine kleine oder um eine große Konsolidierung handle. Die Antwort darauf hänge davon ab, welcher Ausgangspunkt gewählt werde. Aus Sicht der Analysten biete sich der 21.12. dafür an, womit per Definition von einer "Großen" auszugehen sei. Diese erstrecke sich in der Regel über einen Zeitrahmen von 21 bis 29 Handelstage. Demnach würde die Seitwärtsbewegung noch mindestens sechs Tage anhalten.Darüber hinaus würden zudem die Impuls-Ausdehnungsprojektionen, welche auf die Marken von 11.570 und 11.596 Punkten entfallen würden, im Sinne massiver Widerstände eine zentrale Rolle spielen. Entsprechend müsste sich der deutsche Leitindex auch von diesen sehr deutlich nach oben absetzen, um weiteres Kurspotenzial in Richtung von 11.780 und 11.930 Zählern zu generieren. Auf der Unterseite fänden sich nachhaltige Supports in Form von Strukturmarken bei 11.481 und 11.420 Zählern. Der 21-Tagedurchschnitt verlaufe bei 11.463 Punkten. (11.01.2017/ac/a/m)